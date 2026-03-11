천만감독 장항준 "'왕사남'이 다른 영화로 빨리 잊히길"

영화 '왕과 사는 남자'로 1000만 감독이 된 장항준 감독이 '왕과 사는 남자'가 빨리 다른 영화로 잊혀지길 바란다고 했다.

장 감독은 11일 방송한 MBC '뉴스데스크'에 나와 "'왕과 사는 남자'가 빨리 잊혀졌으면 좋겠다. 이 영화 다음에 개봉한 한국영화를 논하지 않고는 2026년을 얘기할 수 없다고 할 만한 한국영화가 나오길 바란다"고 말했다.

이어 "그러다 보면 우리 영화산업, 한국 대중문화가 다시 도약할 수 있지 않겠나"라고 덧붙였다.

장 감독은 '왕과 사는 남자'가 이렇게 흥행할 줄 몰랐다고도 했다.

그는 "이렇게 전국민적으로 사랑해줄 거라고 상상도 못했다. 첫 날 스코어가 상당히 좋지 않았다. 내가 예상했던 스코어의 반이었다. '손익분기점을 못 넘겠구나'라며 절망했다. 그런데 그 주 주말부터 관객이 오르기 시작했다. 기분이 되게 묘했다"고 말했다.

장 감독은 '왕과 사는 남자'의 1000만 돌파에 대해서는 "굉장히 비현실적인, 애니메이션 같은 상황"이라고 했다.

지난달 4일 개봉한 '왕과 사는 남자'는 지난 6일 1000만 관객을 넘어섰다.

이날 오후엔 1200만 관객까지 돌파한 상황이다.

'왕과 사는 남자'는 조선시대를 배경으로 숙부에게 배신 당해 폐위 된 단종이 강원도 영월 청령포로 유배 가게 되고, 그 마을 촌장 엄흥도를 만나면서 벌어지는 이야기를 그린다. 유해진이 엄흥도를, 박지훈이 단종을 연기했다. 이와 함께 유지태·전미도·이준혁·안재홍 등이 출연했다. 연출은 각종 예능프로그램 출연으로 익숙한 장항준 감독이 했다.

<뉴시스>

