하루아침에 경유 606원 올린 알뜰주유소

최근 일부 알뜰주유소가 단기간에 과도하게 가격을 올렸다는 논란과 관련해 한국석유공사가 11일 사과하고 혁신안을 발표했다. 산업통상부는 석유공사에 엄중히 경고하고 재발 방지책 마련을 지시했다.



손주석 석유공사 사장은 이날 사과문을 내고 “국민의 유류비 부담을 덜고 국내 석유제품 시장의 가격 안정을 뒷받침하는 데 앞장서야 할 알뜰주유소에서 단기간 급격히 판매가격을 인상한 사례가 일부 발생해 국민 여러분께 실망과 불편을 끼쳐드렸다”며 “공사 사장으로서 무거운 책임감을 느끼며 깊이 사과드린다”고 밝혔다.

손주석 한국석유공사 사장. 한국석유공사 제공

논란이 된 알뜰주유소는 지난 5일 경유 가격을 전일 대비 606원 인상하며 전국 인상 폭 1위를 기록했다. 중동 전쟁에 따른 국제유가 인상분이 국내에 반영되기 전부터 일부 주유소가 기름값 인상에 나선 가운데 일부 알뜰주유소가 더 많이 가격을 올리자 비판이 쇄도했다.



손 사장은 “일일 가격 모니터링 시스템을 통해 해당 사실을 곧바로 인지하고 계도 조치했다”며 “현재 해당 주유소는 다시 604원을 인하해 지역 평균보다 저렴한 수준을 유지하고 있다”고 말했다. 석유공사는 향후 유사 사례가 재발하지 않도록 ‘원스트라이크 아웃’ 제도를 도입해 단 한 차례라도 정당한 사유 없이 고가 판매를 강행할 경우 즉시 계약을 해지하도록 했다.



김정관 산업부 장관은 이날 “모범을 보여야 할 알뜰주유소에서 이런 일이 발생한 데 대해 주무 부처 장관으로서 송구스럽게 생각한다”며 “부당한 가격 인상과 시장 교란 행위에 대해선 예외 없이 엄정하게 대응하겠다”고 말했다. 산업부는 이번 사건을 계기로 전국 모든 알뜰주유소의 휘발유와 경유 일일 가격 변동을 전수 조사하겠다고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지