뮤지컬 배우 남경주, 성폭력 혐의 검찰 송치…"수사 진행 중"

뮤지컬 배우 남경주가 성폭력 혐의로 검찰에 불구속 송치된 사실이 뒤늦게 알려졌다.

11일 MBN과 디스패치 등의 보도에 따르면 서울 방배경찰서는 지난달 남경주를 위력에 의한 간음 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다.

앞서 남경주는 지난해 서울에서 여성 A씨를 상대로 범행을 시도한 혐의를 받는다.

당시 A씨는 신변에 위협을 느껴 112에 신고했다. 신고를 받고 출동한 경찰이 현장에서 상황을 파악한 것으로 전해졌다.

경찰은 이후 남경주를 불러 조사하는 등 수사를 진행했다. 남경주는 경찰 조사 과정에서 관련 혐의를 강하게 부인한 것으로 알려졌다.

그러나 경찰은 피해자 진술과 당시 상황 등을 종합적으로 검토한 결과 혐의가 인정된다고 판단해 사건을 검찰에 넘긴 것으로 파악됐다.

남경주는 디스패치를 통해 "현재 수사가 진행 중인 사안은 맞다"고 밝혔다. 다만 자신의 위력에 의한 간음 혐의와 관련한 구체적인 내용에 대해서는 말을 아낀 것으로 전해졌다.

한편 남경주는 1994년 뮤지컬 '포기와 베스'로 데뷔 후 다양한 작품을 거쳐 40년 넘게 무대에서 활동해 온 배우다. 현재 홍익대학교 공연예술학부 부교수로도 재직 중이다.

