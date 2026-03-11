성남시, 대장동 수익 환수에 ‘총력전’…실효성은? [오상도의 경기유랑]

경기 성남시가 대부분 ‘깡통 계좌’로 드러난 대장동 민간 사업자들의 범죄수익 환수를 위해 다각도로 은닉 재산 추적을 이어가고 있다.

11일 성남시에 따르면 시는 올해 들어 대장동 사업자들의 부동산과 채권 등 10건에 대해 추가 가처분·가압류 신청을 거쳐 법원의 인용 결정을 받았다. 김만배 측 채권 2건, 정영학 측 부동산 3건, 남욱 측 부동산·채권 5건 등이다.

화천대유자산관리 대주주인 김만배씨, 남욱 변호사, 정영학 회계사, 유동규 전 성남도시개발공사 본부장(왼쪽부터). 연합뉴스

앞서 시는 유동규 전 성남도시개발공사 본부장을 포함한 대장동 사업자 4명의 자산 14건(5579억원 상당)에 대한 가압류·가처분 신청에서 법원의 인용 결정에도 불구하고 실효를 거두지 못했다. 실질 가치가 없는 부동산이거나 이미 텅 비어버린 계좌인 경우가 대다수였기 때문이다.

이후 시는 부동산, 증권, 전세보증금, 상가임대료, 아파트 분양수익금 신탁계좌 등으로 추적 대상을 넓혀가고 있다.

◆ 추징보전·손해배상·배당금 지급 정지…세 갈래 조치

현재 성남시의 환수 조치는 크게 세 가지 틀에서 이뤄지고 있다. △재산 동결(추징보전) △손해배상 청구△배당금 지급 정지이다. 형사·민사소송과 산하 성남도시개발공사를 활용한 사업 시행자 지위 무력화로 압축된다.

일각에선 시의 조치가 범죄 혐의자들이 수익을 현금화하거나 해외로 빼돌리기 전에 상당액을 묶어두는 데 도움을 줄 것이라고 판단한다. 향후 유죄 판결이 나오면 환수를 기대할 수 있다는 이유에서다.

배당 정지 등 제도적 압박을 거쳐 민간 사업자들이 향후 가져갈 수 있는 추가 수익을 차단하는 효과도 기대할 수 있다.

경기 성남시 대장동 전경. 성남시 제공

다만, ‘임시 동결’에 불과한 추징보전의 한계는 뚜렷해 보인다. 이 같은 강제조치가 효과를 거두기 위해선 수년이 더 걸린다. 대법원 확정판결 이후에도 실제 환수까지 상당한 시간이 요구된다는 뜻이다.

아울러 이미 현금화되거나 세탁된 자금, 제3자 명의로 옮겨진 자산을 모두 찾아내는 데는 현실적 어려움이 따른다. 민간 사업자들도 손해배상이나 배당 중단에 대해 법적으로 강력히 대응하고 있어 법원 판단에 따라 환수 가능 금액이 크게 줄어들 가능성도 배제할 수 없다.

성남시가 취한 이번 추가 조처의 핵심은 김만배가 실질 지배한 화천대유자산관리의 하나자산신탁에 대한 수익금교부청구권(아파트 분양수익금) 가압류다.

화천대유자산관리. 오상도 기자

검찰 수사보고서를 토대로 하나자산신탁은 대장동 개발사업 5개 블록의 사업주체·시행자로 사업을 수행하고, 화천대유가 위탁·수익자로 연결된 구조로 시는 판단했다.

이에 시는 해당 신탁계좌에 828억원(2022년 12월 기준) 규모의 미정산 수익금이 유입될 가능성이 큰 것으로 봤다. 실제 지급 여부와 잔존 채권 규모를 파악하기 위해 제3채무자 진술 최고 절차를 밟고 있다.

시 관계자는 “하나자산신탁의 회신이 향후 후속 조치의 중요한 판단 근거가 될 것”이라고 내다봤다.

◆ 향후 관전 포인트?…배임 혐의 입증·행정 조치

성남시는 대장동 사업 시행사를 상대로 배당결의 무효확인 소송도 병행 중이다. 전날 수원지법 성남지원에서 열린 첫 변론에서 원고인 성남도시개발공사 측은 시행사 성남의뜰이 2019~2021년 주주총회를 거쳐 대장동 사업자들에게 4000억원대 배당을 결의한 건 정관과 상법 등에 위반돼 원천 무효라고 주장했다. 반면 성남의뜰 측은 해당 사항은 주주협약 사항이 아니라고 반박했다.

시는 13일 서울고법에서 처음 열리는 대장동 형사사건 2심 재판을 분수령으로 보고 있다. 형사 재판에서 범죄수익의 성격과 배임 구조가 명확히 인정돼야 민사소송이 수월해지기 때문이다.

신상진 성남시장이 지난해 11월19일 공수처에 대장동 사업 관련 고발장을 접수하고 있다. 성남시 제공

신상진 시장은 “검찰은 지난해 항소 포기에 이어 지난 공판준비기일 때처럼 무책임한 태도를 보여서는 안 된다”며 “대장동 범죄수익의 실체와 환수 필요성을 누구보다 무겁게 다뤄야 할 검찰이 이번에는 책임 있게 공소유지에 나서야 한다”고 주장했다.

한편, 법조계에선 성남시 환수 조치의 실효성을 결정지을 핵심 사안으로 ‘배임 혐의’ 입증을 꼽았다. 법원에서 민간업자와 공직자 간 유착 및 배임이 명확히 인정될수록, 성남시가 제기한 손해배상 소송이나 검찰의 몰수·추징이 탄력을 받기 때문이다.

현재 성남시는 대장동 사업의 이익 배분 구조 자체를 무효로 돌리려는 전략을 취하고 있어 이와 관련한 행정·법적 후속 조치가 얼마나 치밀하게 진행되는지도 관건이다.

