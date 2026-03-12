검색

韓서 돈버는 외국기업 법인세는 ‘찔끔’

입력 : 수정 :
이정한 기자 han@segye.com

매출의 1%만 납부… 2년새 33% ↓

국내에서 사업하는 외국계 기업들의 3년 평균 법인세 납부액이 매출의 1% 수준이라는 조사결과가 나왔다.

기업데이터연구소 CEO스코어는 외국계 기업 1872개 중 2022∼2024년 사업·감사보고서를 제출한 1583개의 법인세 비용과 기부금을 조사한 결과를 11일 공개했다. 외국계 기업은 해외에 있는 최대주주가 의결권 50%를 초과해 경영권을 행사하거나 지분을 통해 사실상 경영권을 행사하는 기업으로 정의했다.

서울 도심. 사진은 기사 내용과 직접적 관련 없음. 연합뉴스
조사결과를 보면 외국계 기업의 3년 평균 매출 대비 법인세 비중은 1.1%였다. 매출 구간별로는 1조원 미만 기업이 1.8%, 1조~3조원 기업이 1.5%, 3조원 이상 기업은 0.4%로 매출이 커질수록 법인세 비중이 작았다. 법인세 납부액은 2022년 7조2365억원에서 2024년 4조8226억원으로 33.4% 감소했다. 같은 기간 기업들의 세전 이익이 12.4% 줄어들면서 법인세도 감소했다고 CEO스코어는 설명했다.

법인세 비중이 가장 높은 외국계 기업은 우아한형제들(5.0%)이었다. 이어 라이나생명보험(3.6%), 메트라이프생명보험(1.9%), 애플코리아(1.5%), 노벨리스코리아(1.4%), 금호타이어(1.1%) 등 순이었다.


이정한 기자 han@segye.com 기자페이지 바로가기

