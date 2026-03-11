[인사] 신협중앙회 외

신협중앙회 ◆집행간부 △기획이사 최영균 △관리〃 이문규 △IT〃 위충기 △준법지원부문장 민경대 △리스크관리〃 이경범 △금융소비자보호〃 김종수 ◆중앙본부 본부장 △감사실장 윤정희 △기획조정본부장 안승용 △신성장추진〃 유정근 △총무〃 김형선 △홍보실장 손민지 △신협연구소장 최미혜 △경영지원본부장 정진목 △여신지원〃 강형민 △수신지원〃 김지영 △ESG경영〃 황동호 △중앙연수원장 이재석 △IT기획관리본부장 김흥섭 △중앙회IT개발〃 권승욱 △조합IT개발〃 오경환 △정보보호실장 어충선 △차세대정보시스템기획단장 김선곤 △감독본부장 신용규 △검사〃 강연수 △자금기획〃 김웅 △유가증권운용〃 정초경 △투자금융〃 허영규 △공제기획〃 권나연 △공제서비스〃 박진열 △여신투자심사실장 홍석진 ◆지역본부 본부장 △서울지역본부 장익수 △부산지역본부 진삼수 △울산경남지역본부 이찬숙 △인천지역본부 지창현 △경기지역본부 조용록 △대구경북지역본부 엄미영 △대전충남지역본부 유영일 △광주전남지역본부 윤병채 △충북지역본부 최병인 △전북지역본부 허동욱 △강원지역본부 김훈석 △제주지역본부 이성훈
로이스커뮤니케이션 △미디어총괄 상무 윤현호
