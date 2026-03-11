[인사] 신협중앙회 외

네바리즈요이. 일본어로 ‘네바리(粘)’는 끈기, 찰기를, ‘쓰요이(强)’는 강하다, 세다는 뜻이다. ‘네바리즈요이’는 끈기 있다, 끈기가 강하다는 의미가 된다. 스포츠 경기에서 패색 짙은 상황에서도 집요하게 승부에 집중하는 ‘끈적끈적한 팀’에게도 사용한다. 한·일전에서 쉽게 포기하지 않고 끈질기게 일본팀을 괴롭히는 근성 있는 한국팀에 일본 매체가 주로 쓰기