갤S26 글로벌 본격 출시… 대세 AI폰 ‘예감’

삼성전자의 3세대 인공지능(AI)폰인 ‘갤럭시 S26 시리즈’가 전 세계 시장에 출시됐다. 이번 갤럭시S26은 전작(S25) 대비 두 배 이상의 사전판매를 기록하는 등 대세 AI폰으로 위상을 확보해 나가는 모양새다. 갤럭시S26의 공식출시일에 맞춰 애플도 보급형 스마트폰인 ‘아이폰 17e’의 공식판매를 시작하며 맞불을 놨다.

더 진화한 포토 어시스트 삼성전자가 3세대 인공지능(AI) 스마트폰인 ‘갤럭시 S26 시리즈’와 ‘갤럭시 버즈4 시리즈’를 11일부터 전 세계에 출시했다. 사진은 모델이 갤럭시 S26 시리즈의 포토 어시스트 기능을 소개하고 있는 모습. 삼성전자 제공

삼성전자는 11일 갤럭시S26시리즈가 한국·미국·영국·인도 등 전 세계 120여개국에 순차 출시됐다고 밝혔다.



갤럭시 S26 시리즈는 전작 대비 업그레이드된 하드웨어 성능과 한층 더 진화된 직관적인 갤럭시 AI, 최고 수준의 카메라 경험을 사용자에게 제공한다. 특히 갤럭시 S26 울트라에는 스마트폰 최초로 측면에서 화면이 보이지 않도록 제한할 수 있는 ‘프라이버시 디스플레이’가 탑재돼 사생활 보호 기능이 강화됐다. 모르는 번호로 걸려온 전화를 AI가 대신 받아 발신자 정보와 통화 내용을 요약해주는 ‘통화 스크리닝’ 기능도 갤럭시 S26 시리즈에 새롭게 탑재됐다.



삼성전자는 갤럭시 S26 최상위 모델인 울트라 512GB의 출고가를 200만원 이상으로 책정했지만 AI 혁신 기술을 집약한 프리미엄 전략으로 지난달 27일부터 3월 5일까지 일주일 진행한 사전판매에서 135만대를 파는 신기록을 세웠다. 미국·영국·인도·베트남 등에서 진행된 글로벌 사전판매에서도 전작 대비 두 자릿수 성장을 기록했다.



삼성전자는 갤럭시 S26과 함께 무선 이어폰 ‘갤럭시 버즈4 시리즈’도 출시했다. 프로와 일반 모델 2종으로 구성된 갤럭시 버즈4 시리즈는 갤럭시 버즈 역대 최고 수준의 사운드와 인체공학적 설계로 편안한 착용감을 제공한다.



정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 “갤럭시 S26 시리즈는 AI폰을 안심하고 사용할 수 있는 기능부터 갤럭시 AI, 카메라까지 완성도를 크게 끌어올린 제품”이라며 “풍성한 사운드의 갤럭시 버즈4 시리즈와 함께 갤럭시 생태계를 경험해 보길 바란다”고 말했다.



반면 고가 전략을 이어가던 애플은 이날 출시가격 99만원의 신제품 ‘아이폰 17e’와 ‘맥북 네오’를 출시하며 가성비를 승부수로 던졌다. ‘아이폰 17e’는 전작(아이폰 16e)과 비교해 기본 저장 공간이 256GB로 2배 늘었고, 최신 칩셋(애플 A19)을 적용했지만 가격은 동결했다.

