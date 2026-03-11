역대 최대 총상금 347억… 그린 위 ‘쩐의 전쟁’ 스타트

골프팬들의 겨우내 긴 기다림이 드디어 끝나고 설레는 새로운 시즌의 출발이 다가왔다.



역대 최대 규모 상금을 놓고 경쟁하는 2026시즌 한국여자프로골프(KLPGA) 투어가 12일부터 나흘간 태국 촌부리의 아마타스프링 컨트리클럽(파72·예선 6552야드, 본선 6609야드)에서 열리는 리쥬란 챔피언십으로 대장정의 시작을 알린다.

유현조

이번 시즌 KLPGA 투어는 이 대회를 시작으로 11월 대보 하우스디 챔피언십까지 8개월간 31개 대회를 치른다. 올해 KLPGA 투어 전체 상금은 347억원으로 역대 최대 규모다. 사상 처음으로 시즌 모든 대회 상금이 10억원이 넘어 치열한 순위싸움을 예고하고 있다.



특히 지난 시즌 상금 1~5위가 모두 올해도 국내 무대에 집중하고, 대상 포인트 1~5위 가운데서도 이동은(SBI저축은행)을 제외하면 전원이 KLPGA 투어에서 활약하는 등 상위권의 해외 투어 이탈이 크지 않다는 점에서 기존 강자들의 대결이 흥미로울 전망이다.



또한 올해는 셀트리온 퀸즈 마스터즈와 한국여자오픈, BC카드 한경 KLPGA 챔피언십, KB금융 스타 챔피언십, 하나금융그룹 챔피언십 등 5개 대회가 총상금 15억원 규모로 상금이 늘어나 상금왕 경쟁에 불을 지필 전망이다.



리쥬란 챔피언십도 역대 개막전 중 가장 높은 상금 12억원이 걸렸다. 이번 대회는 KLPGA 정규투어 출전 자격 리스트 상위 90명과 지난해 태국여자프로골프투어 상금 상위자 및 해외 선수 23명, 스폰서 추천 선수 7명을 합해 총 120명이 개막전 우승과 리쥬란 챔피언십 초대 챔피언에 도전한다.



그 가운데서도 지난 시즌 KLPGA 투어 대상 주인공인 유현조(롯데)에게 가장 먼저 시선이 쏠린다.

유현조는 지난해 KLPGA 투어 29개 대회에 출전해 9월 메이저 대회인 KB금융 스타 챔피언십을 제패하는 등 시즌 우승은 1승밖에 없었지만 19차례나 톱10에 오르며 처음으로 대상을 차지했다. 또 평균 69.93타를 쳐 투어 내 유일한 60대 타수로 평균 타수 타이틀도 따냈다.



유현조는 “지난해 이루지 못해 아쉬움이 남은 ‘다승’을 이루고자 겨울 동안 쇼트 게임과 체력 보완을 위해 매일 구슬땀을 흘렸다”면서 “이번 대회는 전지훈련 직후라 경기 감각이 떨어져 있을 시기인 만큼 결과보다는 과정에 충실하며 매 순간 최선을 다하겠다”고 출사표를 던졌다.

홍정민

지난 시즌 13억4152만원을 획득해 상금왕에 오르고 3승으로 공동 다승왕을 차지한 홍정민(한국토지신탁)도 우승 후보다.



그는 “2026시즌을 기다려왔다. 당연히 초대 챔피언에 오르고 싶은 욕심이 난다”면서 “처음 대회가 열리는 곳이기 때문에 코스와 잔디를 파악하는 데 노력하겠다”고 개막전에 임하는 각오를 다졌다. 여기에 더해 “체력 훈련에 초점을 두면서 쇼트 게임 완성도를 높이는 데 많은 시간을 투자했다”는 홍정민은 “상금왕을 해 봤으니 굳이 따진다면 대상을 타 보고 싶은 생각도 있다. 그렇다고 타이틀에 연연하고 싶지는 않다”며 이번 시즌에 임하는 자세도 밝혔다.



지난해 상금 2위, 대상 4위에 오른 노승희(리쥬란)도 개막전 우승 후보 중 하나다. 특히 이번 개막전이 올해 새로 합류한 소속사가 타이틀 스폰서로 나서는 대회라는 점에서 의욕이 남다르다.



또한 지난 시즌 공동 다승왕이자 코스는 다르지만 2024년 태국 개막전에서 우승했던 이예원(메디힐)은 “일단 톱10이 목표”라고 밝혔지만 태국에서 다시 한번 우승의 좋은 기억을 떠올리겠다는 각오다.



여기에 박현경, 이다현(이상 메디힐), 고지원(삼천리), 김민솔, 이율린(이상 두산건설), 지난 시즌 신인왕 서교림(삼천리)도 이번 대회 출전 명단에 이름을 올렸다.



한편 추천 선수로는 아마추어 국가대표 오수민(신성고)과 박서진(서문여고)이 나선다.

