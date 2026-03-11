캐세이, 창립 80주년 기념 팝업 스토어 열어

캐세이가 창립 80주년을 맞아 사람과 도시, 가능성을 연결한 여정을 기념하는 팝업 스토어를 열었다.

11일 캐세이에 따르면 팝업 스토어는 이날부터 15일까지 여의도 IFC몰 L3 노스아트리움에서 운영된다. 방문객들은 캐세이의 브랜드 역사와 차세대 비즈니스석 ‘아리아 스위트’를 직접 체험할 수 있다.

팝업 스토어의 메인 공간에는 캐세이의 80년 여정을 한눈에 볼 수 있는 ‘런웨이’ 전시가 마련된다. 어느 층에서도 내려다볼 수 있도록 설계된 구조로, 방문객들이 팝업에 들어서는 순간 캐세이의 80년 역사를 볼 수 있도록 구성했다.

또 차세대 항공기 777-300ER에 도입되는 비즈니스석 ‘아리아 스위트(The Aria Suite)’와 프리미엄 일반석 실제 기내 좌석을 현장에서 직접 체험할 수 있다. 아리아 스위트는 프라이버시를 강화한 구조와 예술적인 디자인, 한층 넓어진 공간을 통해 몰입감 있는 프리미엄 좌석 경험을 제공하며 프리미엄 일반석은 여유로운 좌석 공간과 편안한 장거리 여행 경험을 선사한다.

이 밖에 팝업 스토어에서는 캐세이의 브랜드 역사와 취항 도시를 소개하는 전시를 비롯해 종이비행기를 날려 목적지를 선택하는 체험형 액티비티, 미니 캐리어 커스터마이징 체험, 캐세이 굿즈 전시, 포토부스 촬영 등 다양한 참여 프로그램이 마련된다. 캐세이 회원을 위한 현장 럭키드로우 이벤트도 진행된다. 현장에서 세 가지 이상 액티비티에 참여해 스탬프를 받은 캐세이 회원은 다양한 캐세이 굿즈가 증정되는 럭키드로우 이벤트에 참여할 수 있다. 또한 팝업 방문 후 인스타그램에 @cathaypacific 계정 태그와 함께 #캐세이팝업 해시태그를 포함한 방문 후기를 게시하면 항공권 경품 이벤트에도 응모할 수 있다. 추첨을 통해 인천–홍콩 왕복 비즈니스석 2인 항공권과 인천–홍콩 왕복 일반석 2인 항공권을 각각 1명에게 증정한다.

안드레 신 캐세이 한국·대만 지역 총괄은 “이번 팝업 스토어는 한국 고객들이 캐세이의 브랜드 철학과 프리미엄 비행 경험을 보다 가까이에서 체험할 수 있도록 마련됐다”며 “창립 80주년을 맞아 캐세이가 걸어온 여정을 돌아보고 앞으로 이어질 새로운 비행의 미래를 함께 나누는 뜻깊은 시간이 되길 기대한다”고 말했다.

