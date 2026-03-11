거래소 적발 2025년 불공정거래 59.2% 미공개정보이용

지난해 한국거래소가 적발한 불공정거래 10건 중 6건은 미공개정보이용 사건인 것으로 나타났다.

한국거래소 전경. 연합뉴스

한국거래소 시장감시위원회는 11일 ‘2025년도 불공정거래 심리실적 및 주요 특징’ 자료를 내고 지난해 금융위원회에 불공정거래 혐의를 통보한 사건은 모두 98건이라고 밝혔다.



유형별로는 미공개정보이용 사건이 58건(59.2%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 부정거래 18건(18.4%), 시세조종 16건(16.3%) 순으로 집계됐다. 시장별로는 상대적으로 지배구조가 취약한 코스닥시장이 66건(67.3%)에 달했고 코스피시장(28건·28.6%), 코넥스시장(2건·2.0%), 파생상품(2건·2.0%)이 뒤를 이었다.



사건당 평균 부당이득 금액은 24억원으로 전년(18억원) 대비 33.3% 증가했다.



한편 금융위 산하 증권선물위원회는 이날 ‘주가조작 근절 합동대응단’의 1호 수사 사건과 관련해 개인 11명과 관련법인 4개사를 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 위반 혐의로 검찰에 고발 조치했다고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지