강삼영 강원교육감 예비부호 “400억 급식시설 부적격 충격… 무능행정 결과”

강삼영 강원교육감 예비후보가 11일 학교 급식시설 부적격 판정과 관련 전수조사와 재시공은 물론 신경호 강원교육감의 사과를 강하게 촉구했다.

강 예비후보는 이날 입장문을 내고 “신경호 강원교육감의 리더십 부재와 무능한 행정이 강원 교직원 안전을 심각하게 위협하고 있다”며 “최근 실시된 강원도 학교 급식실 환기시설 개선 사업 평가는 실로 충격적”이라고 비판했다.

강삼영 강원교육감 예비후보. 강 후보 측 제공

강 예비후보에 따르면 강원교육청은 학교 급식실 환기 개선에 400억원이 넘는 예산을 투입하고도 성능평가에서 72%가 부적격하다는 판정을 받았다. 이는 전국 평균 17.9%보다 4배 이상 높고, 전국 최하위 수준에 해당하는 처참한 결과라는 설명이다.

강 예비후보는 “급식실 안전을 믿고 있던 교육 가족들의 배신감을 더없이 컸을 것은 물론 막대한 예산을 낭비한 것 또한 비난을 피할 수 없다”며 “이는 장기간 이어온 신 교육감의 리더십 부재와 정책 컨트롤 타워 부재, 무능한 행정의 결과”라고 지적했다.

이어 “일선 학교에 책임을 떠넘긴 사업 방식도 문제지만 조사 결과가 발표될 때까지 관련 현황조차 파악하지 못하고 있는 강원교육청의 행정 난맥은 심각한 위기라는 지표”라며 “이번 안전 붕괴와 예산 방비에 대해 신 교육감은 공식 사과해야 한다”고 강조했다.

그러면서 “부실 공사가 확인된 도내 급식실에 대한 전수조사는 물론 재시공도 이뤄져야 할 것”이라며 “사업 방식도 전면 개선해 강원교육청이 책임지고 전문적인 설계와 준공이 될 수 있도록 해야한다”고 당부했다.

강 예비후보는 “교육현장에서 안전은 언제나 최우선 가치”라며 “우리 아이들과 교직원 안전을 외면하지 말고 책임 행정으로 실천하길 촉구한다”고 재차 강조했다.

