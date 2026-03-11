'왕과 사는 남자' 관객 1천200만명 돌파…'파묘'도 제쳐

영화 '왕과 사는 남자'가 흥행을 이어가면서 개봉 36일째인 11일 관객 수 1천200만명을 넘어섰다.



배급사 쇼박스는 이날 사회관계망서비스(SNS)에 "'왕과 사는 남자'가 1천200만 관객을 돌파했다"며 "'왕사남'을 찾아주신 모든 백성 여러분께 진심으로 감사드린다"고 밝혔다.



이는 2024년 최고 흥행작인 '파묘'(1천191만여명)보다 많은 수치로, '왕과 사는 남자'는 역대 20번째로 1천200만명을 돌파한 작품이 됐다.



지난달 4일 개봉한 '왕과 사는 남자'는 31일째인 이달 6일 1천만명을 돌파하며 '파묘', '범죄도시 4' 이후 2년 만에 '천만 영화' 기록을 달성했다.



영화는 천만 관객을 돌파한 뒤에도 평일인 지난 9일 20만3천여명, 전날 17만7천여명의 관객이 관람하며 돌풍을 이어가고 있다.



'왕과 사는 남자'는 조선 단종(박지훈 분)이 유배를 떠난 강원 영월 청령포에서 촌장(유해진)을 비롯한 마을 사람들과 우정을 나누는 이야기로 장항준 감독이 연출했다.

연합

