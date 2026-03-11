검색

이경실, 믿었던 지인에 뒤통수 "1억 넘게 빌려서 잠적"

코미디언 이경실이 지인에게 돈을 빌려주고 받지 못한 경험을 고백했다.

 

이경실과 조혜련은 10일 공개된 유튜브 '신여성'에서 재테크 관련 경험담과 에피소드를 들려줬다.

 

이경실, 조혜련 &#39;신여성&#39; .유튜브 캡처
이경실은 “돈 꿔준 경험이 많다. 내가 그때 아파트가 당첨이 됐다. 용산에. 중도금 넣고 해야 할 돈이다"라고 말문을 열었다.

 

이어 "그때 당시 친한 사람이 높은 이자를 주고 돈을 꾸더라. 금방 나올 돈인데 높은 이자로 돈을 쓰니까 내 돈 갖다 쓰라고 했다”라고 과거를 회상했다.

 

이경실은 "처음에는 몇 천이었는데 1억 몇 천을 줬던 것 같다. 그것도 며칠 사이에. 나중에 그 사람이 없어졌다. 이제 받을 수 없는 돈이 된 것이다"라고 덧붙였다.

 

조혜련은 "어려운 사람 도왔다고 생각해라"며 "빌려준 돈은 그냥 줬다고 생각해야 한다"고 말했다.

 

이에 이선민 역시 전 재산이 300만 원이던 무명 시절 선배에게 50만원을 빌려줬지만 받지 못한 경험이 있다고 털어놨다.

 

조혜련은 "그냥 줬다고 생각해"라고 말하며 위로했다.

