“‘골때녀’도 뜬다” 2026 서울 팀 K리그 런, 역대급 출연진 등판…벌써부터 ‘후끈’

한국프로축구연맹(총재 권오갑)은 28일 서울 상암 평화공원 일대에서 K리그 팬들이 각자 응원하는 유니폼을 입고 함께 달리는 ‘2026 서울 팀 K리그 런’을 개최한다고 11일 밝혔다.

한국프로축구연맹과 문화체육관광부가 후원하고, 중앙일보S가 주최하는 이번 대회는 K리그 팬들에게 특별한 경험을 선사할 것으로 기대된다.

사진=한국프로축구연맹(K LEAGUE) 제공

먼저 특별 게스트로는 K리그 전 구단 마스코트가 총출동한다. 이들은 팬들과 함께 포토타임을 가지며 행사장 분위기를 북돋울 예정이다.

특히 조원희, 박주호, 임상협 등 K리그 레전드 선수들뿐만 아니라 걸그룹 에이핑크 오하영, 원더걸스 유빈, 송해나, 이혜정, 김소희 등 SBS 예능프로그램 ‘골 때리는 여자들’(골때녀)의 인기 출연진도 참여해 팬들과 함께 달린다.

대회 현장에는 팬들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 이벤트존, 포토존, 스폰서존이 마련된다.

이벤트 존에는 ‘K리그 X 무한의 계단 부스’가 운영된다. 해당 부스에서는 대형 모니터를 통해 K리그 경기장을 배경으로 한 무한의 계단 맵을 체험할 수 있다. 참가자에게는 응원 팀의 한정판 K리그 마스코트 펫 쿠폰이 제공된다. 특별 미션을 달성한 참가자에게는 K리그-주토피아 인형이 선착순으로 배부된다.

포토 존에서는 ‘팀 K리그 런 포토부스’에서 네 컷 사진을 촬영할 수 있다. 구단별 라커룸 존, K리그1 우승 트로피 존, ‘K리그 X 무한의 계단 포토존’도 운영될 계획이다.

스폰서 존에는 이번 대회 공식 후원사 및 협찬사, K리그 어시스트의 이벤트 부스가 마련된다. 이곳에서는 다양한 체험 프로그램과 이벤트가 진행되며, 푸짐한 선물 또한 증정된다.

‘팀 K리그 런’ 공식 홈페이지에서 일반 접수가 가능하며, 선착순으로 접수가 마감된다.

이번 행사는 10km 단일 코스로 운영된다. 참가비는 1인당 6만원이다.

참가자 전원에게 한정판 티셔츠와 반다나가 제공되며, 완주자에게는 메달이 수여된다. 참가자는 개인이 소장한 K리그 유니폼을 입고 달리는 것이 권장되고, 유니폼이 없는 경우 참가자에게 제공되는 ‘팀 K리그 런’ 한정판 티셔츠를 착용하고 참가할 수 있다.

한편 ‘팀 K리그 런’의 수익금 일부는 K리그 어시스트에 기부돼 유소년 축구 발전을 위한 사업에 사용될 전망이다.

