광화문 BTS 공연 앞두고…종로구, ‘숙박·인파·의료’ 전방위 안전 관리 [지금 우리 동네는]

서울 종로구가 21일 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 공연을 앞두고 대규모 방문객 안전 관리에 나선다.

구는 BTS 공연으로 국내외 관광객이 대거 찾을 것으로 예상되는 만큼 숙박업소 점검부터 인파 관리, 의료 대응까지 전 분야를 아우르는 종합 대책을 가동한다고 11일 밝혔다.

방탄소년단의 컴백 라이브 공연을 열흘 앞둔 11일 서울 종로구 광화문광장 인근 전광판에 BTS 컴백 공연 광고가 나오고 있다. 뉴스1

먼저 22일까지 관광숙박시설 특별관리 기간을 지정해 현장 점검과 온라인 모니터링을 병행한다. 5개 점검반이 관광숙박업소와 한옥체험업소, 외국인관광도시민박업소 등을 방문해 관광객 수용 준비 상태를 확인하고 요금 인상 여부를 살핀다.

중앙부처와 연계한 현장 점검도 진행한다. 12일에는 문화체육관광부와 외국인 관광객 투숙 비율이 높은 광화문 인근 관광호텔을 찾아 요금 안정화 협조를 요청하고, 16일에는 행정안전부 등과 일반숙박시설 밀집 지역 업소를 대상으로 합동점검을 실시할 예정이다.

공연 전일부터는 재난안전상황실 근무 인원을 확대하고 경찰·소방 등 유관기관과의 협업을 강화한다. 주요 지하철역을 중심으로 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 집중 관제를 실시하고 서울시 교통정보시스템과 실시간 도시데이터를 활용해 인파 흐름을 분석한다.

이 밖에 총 15개의 현장진료소와 보건소장, 의료진으로 구성한 신속대응반을 가동해 다수 환자 발생에 대비할 계획이다.

