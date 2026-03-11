"가격에 성능까지 입증한 천궁-Ⅱ 수요↑" 외신도 K-방산 주목

아랍에미리트(UAE)에 배치된 국산 방공 무기 '천궁-Ⅱ'가 이란 전쟁에서 그 성능을 입증한 가운데 K-방산이 이번 전쟁의 수혜자로 떠오르고 있다는 외신의 평가가 나왔다.



영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 11일(현지시간) "이란 전쟁으로 값이 싼 패트리엇 경쟁 제품을 제시한 한국 방산 기업이 부상하고 있다"며 "LIG넥스원 천궁-Ⅱ의 실전 성공으로 한국 방산 기술 수요 증가가 예상된다"고 전망했다.

미국산 중거리 요격체계 패트리엇(PAC-3)과 유사한 역할을 수행하는 천궁-Ⅱ는 현재 UAE를 비롯한 사우디아라비아, 이라크 등에 판매됐다.



천궁-Ⅱ는 이전에 한 번도 전장에서 사용된 적이 없었지만, 이번 전쟁에서 뛰어난 성능을 보여줬다는 평가다.



국회 국방위원회 소속 국민의힘 유용원 의원에 따르면 UAE에 배치된 천궁-Ⅱ 2개 포대에서 60여발의 요격미사일이 발사됐고, 96%의 요격 성공률을 기록했다.



이러한 소식이 알려지자 시장은 곧바로 반응했다.



천궁-Ⅱ 시스템을 제작한 LIG넥스원 주가는 이란 전쟁 발발 전인 2월 말보다 거의 47% 상승했다. 이는 한국 증시 전반의 하락세와 극명한 대조를 이뤘다.



아울러 FT는 천궁-Ⅱ의 성공은 한국 방산 기업들이 점차 하나의 생태계로 작동하고 있음을 보여준다고 평가했다.



천궁-Ⅱ은 8개 발사관을 탑재한 발사대 차량 4대와 다기능 레이더, 교전통제시스팀(ECS) 등으로 구성된다. 미사일과 통합 체계는 LIG넥스원, 레이더는 한화시스템, 발사대와 차량은 한화에어로스페이스가 각각 생산하고 있다.

천궁-Ⅱ의 경쟁력은 경쟁력 있는 가격과 신속한 생산 능력이다.



FT에 따르면 록히드마틴이 생산하는 PAC-3의 요격탄 1개당 가격은 370만 달러(약 54억원)에 달하지만 천궁-Ⅱ의 요격탄은 3분의 1 수준인 110만 달러로 훨씬 저렴하다.



납품까지 4∼6년이 걸리는 PAC-3와 달리 천궁-Ⅱ 제조사들은 생산 속도를 빠르게 올리고 있다.



노무라금융투자 황어연 애널리스트는 "LIG넥스원이 2교대 근무를 통해 9∼12개월 내 생산량을 늘릴 수 있을 것"이라고 전망했다.



K-방산이 이란 전쟁에서 주목받긴 했으나 정부 지원과 전 세계 국가들의 재무장 추세로 인해 최근 꾸준히 번창해온 게 사실이다.



스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)가 지난 9일 내놓은 2025년 세계 무기 이전 동향 보고서에 따르면 한국의 세계 무기 수출 시장 점유율은 3%로 세계 9위를 차지했다.



K-방산 기업들은 중동뿐만 아니라 우크라이나전 후 유럽을 대상으로도 판매 영역을 넓히고 있다.



폴란드는 우크라이나전이 발발한 후 현대로템의 K-2 전차를 구매했으며 한화에어로스페이스로부터 K-9 자주포, 한국항공우주산업의 FA-50 전투기도 구매했다.



지난 1월 한화에어로스페이스는 노르웨이 육군이 추진하는 차세대 장거리 정밀화력 체계(LRPFS) 사업 수주에 성공해 다연장 로켓 천무를 공급하기로 했다. 지난해 말에는 에스토니아에 3억 유로 규모의 천무 발사대와 미사일을 공급하기로 계약을 체결했다고 FT는 전했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지