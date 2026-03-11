이란 여자축구대표팀 1명 호주 추가 망명…이란 "납치당해" 반발

국제경기 중 국가 연주에 침묵했던 이란 여자축구대표팀 선수 5명이 호주에 망명한 데 이어 이란 대표팀 소속 1명이 추가로 망명 대열에 합류, 모두 6명이 호주에 남게 됐다.



이에 이란은 호주가 사실상 이들을 '납치'했다며 강하게 반발했다.

토니 버크 호주 내무부 장관은 11일(현지시간) 이란 대표팀의 선수 1명과 스태프 1명 등 2명이 추가로 망명 의사를 밝혀 인도주의 비자를 발급했다고 밝혔다.



버크 장관은 이 2명에게 "전날 밤 선수 5명에게 했던 것과 같은 (망명) 제안을 했다"면서 "그들이 영주 비자로 이어질 수 있는 인도주의 비자를 받고 싶다면 즉시 발급할 수 있도록 서류를 준비해 뒀다"고 말했다.



이 2명은 호주 측의 망명 제안을 수락한 뒤 대표팀 나머지 인원과 분리돼 안전한 곳으로 이송됐고, 버크 장관이 이들을 직접 만나 비자 발급 서류에 서명했다.



2명 중 선수는 공격수 모하데세 졸피(21), 스태프는 자흐라 솔탄 모슈케흐카르로 알려졌다.

11일(현지시간) 호주 동부 브리즈번에서 토니 버크 호주 내무부 장관(가운데)이 이란 여자축구대표팀 소속 2명과 만나 이들에게 호주 망명을 위한 인도주의 비자를 발급해준 뒤 함께 찍은 사진. 하지만 이 중 1명은 이후 망명 의사를 철회했다.

하지만 이 발표가 있은 지 몇시간 뒤 버크 장관은 망명을 결정한 "2명 중 1명이 이미 떠난 팀 동료들과 얘기를 나누고 나서 마음을 바꿨다"고 의회에서 밝혔다.



이에 호주 측 관계자들이 망명을 철회한 1명에게 스스로 내린 결정인지 확인하는 절차를 거쳤으며, 당사자는 주호주 이란대사관과 연락해 대사관 측과 합류했다고 버크 장관은 전했다.



2명 중 누가 망명 의사를 번복했는지는 공개되지 않았다.



버크 장관은 "호주에서는 사람들이 마음을 바꿀 수 있고 여행할 수 있다"면서 "우리는 그가 그런 결정을 내린 배경을 존중한다"고 설명했다.



버크 장관은 또 이란 대표팀 나머지 인원도 시드니 국제공항에서 출국하기 전에 전원이 경호원 없이 호주 관리들과 개별 면담을 갖고 망명 여부를 자발적으로 선택할 기회를 받았다고 말했다.

이 단계에서 이란 대표팀 일부 인원은 이란의 가족과 통화해 상의하기도 했지만, 결국 망명 제안을 받아들이지 않고 출국했다고 버크 장관은 전했다.



그는 "우리가 확실히 하려고 한 것은 재촉하거나 압박하지 않는 것이었다"면서 "(이란 대표팀의) 개인들이 존엄성을 갖고 선택할 수 있도록 보장하는 데 초점을 맞췄다"고 설명했다.



버크 장관은 이란 대표팀 일부 인원이 이란에 있는 가족들의 출국을 도울 수 있는지 호주 측에 문의하기도 했다고 전했다.



이어 "영주권자라면 당연히 가족을 초청할 권리가 있다. 하지만 이 모든 것은 우선 이란에서 탈출할 수 있어야 의미가 있다"고 설명했다.



다만 일부 인원은 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와의 연관성 때문에 인도주의 비자 발급 대상에서 제외됐다고 덧붙였다.



또 호주 정부가 이란 대표팀의 출국을 막았어야 한다는 일각의 주장에 대해 "호주의 목표는 특정 결정을 강요하는 것이 아니었다"면서 "우리는 그런 나라가 아니다"라고 반박했다.



이란 대표팀이 묵었던 호주 북동부 퀸즐랜드주 골드코스트에서는 호주에 사는 이란인들이 대표팀의 출국을 막으려고 대표팀 버스를 에워싸고 이란 정부에 항의하는 시위를 벌이기도 했다.



귀국하기로 결정한 이란 대표팀 나머지 인원은 전날 밤 시드니 공항을 출발, 말레이시아 쿠알라룸푸르 국제공항에 도착했다. 이들은 이곳에서 이란으로 돌아갈 예정이다.



앞서 전날 이란 대표팀 주장 자흐라 간바리를 포함한 선수 5명은 호주 정부에 보호를 요청했으며, 호주는 이들을 안전한 장소로 이송한 뒤 버크 장관과 면담을 거쳐 인도주의 비자를 발급했다.



인도주의 비자를 받으면 12개월간 호주에 머물면서 영주권을 신청할 수 있다.



이란 대표팀은 지난 2일 한국과의 여자 아시안컵 경기에서 국가 연주에 침묵해 이란 국영방송에서 '전시 반역자'로 비난받았다.



이후 대표팀은 이어진 두 경기에서는 모두 거수경례를 하고 국가를 불렀다.



이에 대해 이란축구협회 메흐디 타지 회장은 전날 국영방송에서 "안타깝게도 우리가 접한 소식에 따르면, 경기 후 호주 경찰이 직접 개입해 호텔에 머물던 선수 한두 명을 데려갔다고 한다"고 밝혔다.

귀국하기 위해 호주를 떠난 이란 여자축구대표팀 선수 등이 11일(현지시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르 국제공항에 도착한 모습. 로이터연합뉴스

타지 회장은 "몇몇 사람들은 공항으로 향하는 선수단 차량 앞에 드러누워 길을 막았고, 공항 게이트까지 완전히 봉쇄한 채 모든 선수에게 '난민'이 될 것을 종용했다고 한다"고 덧붙였다.



그는 이어 미국과 이스라엘이 공습을 개시한 후 이란 남부 미나브 여자 초등학교에서 대규모 사망자가 발생한 사건을 언급하며 "그들은 미나브에서 우리 소녀들 160명을 순교하게 했고, 이번 사건에서도 우리 소녀들을 인질로 잡고 있다"고 비난했다.



타지 회장은 호주에 이란 대표팀의 망명 허가를 촉구한 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해서도 "미국 대통령이 우리 여자대표팀에 대해 '그들은 난민이 돼야 한다'는 취지의 트윗을 두 개나 올렸고, 만약 호주가 망명을 허용하지 않는다면 미국에서 망명을 허용하겠다며 협박했다"고 비판했다.



그러면서 "미국에서 개최될 예정인 월드컵에 대해 어떻게 낙관적일 수 있겠나. 월드컵이 이런 식이라면 제정신인 사람 중에 누가 이런 곳에 국가대표팀을 보내겠는가"라고 반문했다.



그는 대표팀 선수들의 '국가 미제창' 논란에 대해서는 "우리 선수들은 국가를 부르고 거수경례를 했다"고 강조했다.



이와 관련, 이란 검찰총장실은 "대표팀의 성실한 일부 선수들이 적의 음모와 악의에서 비롯된 감정적 선동에 영향을 받아 의도치 않게 행동했으나, 이들이 평온함과 확신을 가지고 조국으로 돌아오기를 권고한다"고 밝혔다고 국영방송이 전했다.



모하마드 레자 아레프 이란 수석부통령도 "이란은 자국민을 두 팔 벌려 환영하며 정부는 그들의 안전을 보장한다"면서 "누구도 이란 국민의 가족사에 간섭하고 어머니보다 더 친절한 보모 역할을 할 권리가 없다"고 밝혔다.

