주유소 휘발유·경유 가격 소폭 하락 ‘1900원대’

중동 정세 불안을 틈타 급등하는 국내 유가를 진정시키기 위해 정부가 석유 최고가격제를 시행키로 한 가운데 11일 서울 시내 한 주유소에 2300원대의 기름 가격이 표기돼 있다. 세계일보 사진DB

중동 전쟁 여파로 급등했던 국내 주유소 휘발유·경유 가격이 11일 소폭 하락했다. 정유업계가 공급가를 낮추고 전쟁 조기 종식 기대감으로 국제 유가도 내림세를 보였다.

11일 한국석유공사 유가정보서비스 오피넷에 따르면 이날 오후 2시 기준 휘발유의 전국 평균 가격은 리터(L)당 1905.83원으로 전날보다 1.12원 하락했다.

경유의 전국 평균 가격은 1929.95원으로 전날 대비 1.67원 내렸다.

서울 평균 가격은 하루 앞서 인하를 시작해 이날 오후 기준 휘발유는 4.25원 내린 1942.13원, 경유는 11.73원 하락한 1955.28원을 기록 중이다.

이러한 가운데 이날 시도별 기준 휘발유를 가장 싸게 파는 주유소는 충남 신호남주유소로 L당 1695원에 판매 중이다. 경유는 전북 완창주유소가 L당 1649원으로 국내 최저가다.

앞서 정유 4사(SK이노베이션·GS칼텍스·에쓰오일·HD현대오일뱅크)는 지난 5일부터 주유소 공급 가격을 L당 휘발유는 최대 20원, 경유는 최대 150원가량 인하한 것으로 알려졌다.

또 한때 배럴당 100달러를 넘어섰던 국제 유가는 현재 80달러대를 유지하고 있다. 10일(현지시각) ICE선물거래소의 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 87.8달러로 전장 대비 11% 급락했다.

업계 관계자는 “국제 유가는 시차를 두고 국내 가격에 반영되기 때문에 현재의 가격 하락은 정유업계와 주유소 업계의 가격 조절에 따른 영향으로 보인다”며 “앞으로 중동 전쟁이 어떤 국면을 맞이하느냐가 중장기 가격을 결정할 것”이라고 말했다.

한편 정부는 국내 유가 안정을 위해 이번 주 석유 최고가격제를 시행할 방침이다.

아울러 정유사 손실 보전 방안과 에너지 세제 조정, 소비자 직접 지원을 포함한 추가적 금융·재정 지원도 병행할 예정이다.

