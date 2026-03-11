뇌·신장에 쌓이는 '나노플라스틱'…"김치 유산균이 흡착해 몸 밖 배출"

김치 속 유산균이 인체에 유해한 나노플라스틱을 몸 밖으로 배출시킬 수 있다는 가능성이 제기됐다.



세계김치연구소는 김치에서 분리한 유산균인 '류코노스톡 메센테로이데스 CBA3656'(이하 CBA3656)을 실험용 쥐에 투여한 결과 투여하지 않은 쥐에 비해 나노플라스틱 검출량이 2배 이상 증가한 사실을 확인했다고 11일 밝혔다.

김장.

이는 CBA3656이 장(腸)내에서 나노플라스틱과 결합해 체외 배출을 촉진했을 가능성을 뒷받침하는 결과라고 연구소는 설명했다.



또 사람의 장 환경을 재현한 모사(模寫)용액에서 CBA3656의 나노플라스틱 흡착률은 57%로, 일반 균주에 비해 월등히 높았다고 연구소는 덧붙였다.



이번 연구 결과는 김치에서 유래한 유산균이 발효라는 고유 기능을 넘어 미세 오염물질과도 상호 작용할 수 있다는 것을 과학적으로 제시한 것이라고 연구소는 평가했다.

김치 유산균을 활용한 나노플라스틱 흡착 연구 결과 이미지. 세계김치연구소 제공

나노플라스틱은 플라스틱이 분해돼 생기는 1마이크로미터(㎛) 크기, 즉 1천분의 1㎜보다 작은 크기의 초미세 입자다.



음용수 등을 통해 인체에 유입되면 장을 통과해 신장·뇌 등에 축적될 수 있다.



연구팀의 이세희 박사는 "플라스틱 오염이 국민의 건강을 위협하는 상황에서, 전통 발효식품에서유래한 미생물이 이에 대응할 수 있는 가능성을 제시했다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.



이번 연구 결과는 환경·바이오 분야의 세계적인 학술지인 바이오리소스 테크놀로지에 게재됐다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지