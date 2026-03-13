TV 뒤 멀티탭 그대로 뒀다가 화재…먼지 쌓이면 위험

TV 뒤나 책상 아래에 놓인 멀티탭은 한 번 설치하면 오랫동안 같은 위치에 두고 사용하는 경우가 많다. 눈에 잘 띄지 않는 위치에 놓여 있어 청소나 점검이 소홀해지기 쉽다.

문제는 콘센트 주변에 쌓인 먼지를 방치하면 화재 위험으로 이어질 수 있다는 점이다. 플러그와 콘센트 사이에서 발생하는 ‘트래킹 현상’ 때문이다.

멀티탭에 여러 전기 제품이 연결된 모습. 콘센트 주변에 먼지가 쌓이면 ‘트래킹 현상’이 발생해 화재 위험이 커질 수 있다. 사진=클립아트코리아

13일 한국전기안전공사에 따르면 트래킹 현상은 콘센트와 플러그 사이에 먼지와 습기가 쌓이면서 절연 부분에 전기가 흐르는 길이 생기는 현상이다. 절연 기능이 약해진 상태에서 미세한 전류가 반복적으로 흐르면 먼지가 탄화되면서 전류가 흐르는 길이 넓어질 수 있다. 이 과정에서 스파크가 발생하거나 접촉 부위 온도가 올라가 화재로 이어질 가능성이 있다.

소방청 화재 통계를 보면 전기적 요인에 의한 화재는 꾸준히 발생하고 있다. 건수는 2020년 3259건, 2021년 3299건, 2022년 3378건, 2023년 3486건, 2024년 3558건으로 최근 5년간 증가 추세를 보였다. 전선 손상이나 전기 기기 과열뿐 아니라 콘센트와 플러그 주변 환경 문제도 화재 원인 가운데 하나로 꼽힌다.

가정이나 사무실에서 사용하는 멀티탭도 예외는 아니다. 여러 전기 제품을 동시에 연결해 사용하는 일이 많고, 한 번 설치하면 같은 위치에 장기간 두고 사용하는 경우도 흔하기 때문이다.

벽 콘센트에 전기 플러그를 연결하는 모습. 콘센트와 플러그 접촉 부위에 먼지가 쌓이면 발열이 발생할 수 있어 관리가 필요하다. 사진=클립아트코리아

멀티탭 주변에는 시간이 지나면서 먼지가 쌓이기 쉽다. 콘센트와 플러그가 맞닿는 접촉 부위에도 먼지가 끼어 있을 수 있다.

콘센트 틈 사이에 쌓인 먼지는 마른 천이나 브러시 등을 이용해 제거하는 것이 좋다. 청소할 때는 반드시 전원을 차단한 상태에서 해야 안전하다.

플러그가 콘센트에 제대로 밀착돼 있는지도 확인할 필요가 있다. 접촉이 느슨하면 전류 흐름이 불안정해지면서 접촉 부위에 열이 발생할 수 있다. 이 같은 발열이 반복되면 콘센트나 플러그 주변 부품이 손상될 수 있다.

멀티탭 상태도 함께 살펴봐야 한다. 케이블 피복이 벗겨졌거나 콘센트가 변색되거나 녹은 흔적이 있을 경우 사용을 중단하고 교체를 고려해야 한다. 콘센트 주변에서 타는 냄새가 나거나 평소보다 뜨거운 열이 느껴질 때도 점검이 필요하다.

여러 전기 제품이 연결된 멀티탭 모습. 멀티탭을 여러 개 이어 사용하는 ‘문어발식 연결’은 전류가 집중되면서 과열이나 과부하가 발생할 수 있다. 사진=클립아트코리아

여러 멀티탭을 연결하는 이른바 ‘문어발식 연결’도 주의해야 한다. 하나의 멀티탭에 또 다른 멀티탭을 꽂아 사용하는 방식은 전류가 한곳으로 집중되면서 발열 위험이 커질 수 있다. 전기 제품을 많이 연결할수록 멀티탭에 가해지는 전기 부하도 커진다.

멀티탭을 사용할 때는 제품에 표시된 정격 용량을 확인하는 것이 중요하다. 대부분의 가정용 멀티탭에는 사용할 수 있는 최대 전력이 표시돼 있다. 이 용량을 초과해 전기 제품을 동시에 연결하면 과열이나 과부하로 이어질 수 있다. 특히 전기히터나 전기장판, 전자레인지처럼 소비 전력이 큰 제품은 멀티탭 대신 벽면 콘센트에 직접 연결하는 것이 안전하다.

