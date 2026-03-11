60분간 ‘논스톱 8첩 반상’ 가나…쯔양, ‘속전속결’ 라이브 선보인다

유튜브 채널에 영상을 올렸다 하면 기본 조회수 수십만회를 가볍게 돌파하는 구독자 1310만명 보유 유튜버 ‘쯔양(본명 박정원)’이 밥솥을 활용한 라이브 방송에 등장한다.

최근 사회관계망서비스(SNS) 등을 중심으로 화제가 된 ‘봄동비빔밥’을 포함해 잡채, 갈비찜, 삼계탕, 구운 계란, 수육, 백미 그리고 카무트밥까지 총 8가지 메뉴를 시식하는 이른바 ‘논스톱 8첩 먹방’을 선보일 예정이라 팬들의 기대가 뜨겁다.

지난해 쿠첸이 ‘먹방 유튜버’ 쯔양과 함께 선보인 ‘쿠첸×쯔양 123 강세일 라이브’ 영상. 네이버 쇼핑라이브 영상 캡처

쯔양은 오는 12일 오전 11시, 네이버 쇼핑라이브에서 한계가 없는 식사를 선보일 예정이다. 평소 쯔양의 콘텐츠가 거대한 양의 음식을 평온하게 먹는 경이로움에 집중했다면, 이번 라이브는 그가 주방 가전을 활용해 조리 과정을 지켜보고 곧장 맛을 보는 생동감 넘치는 구성으로 채워진다.

구체적인 시나리오는 공개되지 않았으나 제철을 맞은 상큼한 봄동 비빔밥으로 입맛을 돋운 뒤, 한국인의 소울푸드인 잡채와 수육, 그리고 장시간 조리가 필요한 갈비찜과 삼계탕까지 차례대로 섭렵할 것으로 보인다. 별미로 꼽히는 구운 계란과 최근 건강식으로 각광받는 카무트밥, 갓 지어낸 쾌속 백미까지 더해져 총 8가지의 메뉴가 연이어 오른다.

지난해 쿠첸과의 두 차례 라이브로 시청자들의 뜨거운 반응을 얻었던 쯔양은 이번에도 특유의 복스럽게 먹는 모습과 함께 각 메뉴를 더 맛있게 즐길 수 있는 ‘꿀팁’을 공개할 것으로도 예상된다.

한 시간 동안 쯔양의 먹방이 가능한 데는 조리 시간을 획기적으로 단축한 쿠첸의 기술력이 자리한다.

갈비찜이나 삼계탕은 고기가 부드러워질 때까지 긴 조리 시간이 소요되지만, 국내 최고 2.2 초고압 기술로 취사 온도를 최대 123도까지 높여 빠른 조리를 가능케 한다. 쾌속 메뉴 기준 백미밥은 약 10분, 혼합잡곡은 약 19분 만에 취사할 수 있어 짧은 생방송 시간 안에도 여덟 가지 메뉴를 모두 소화하는 ‘기적의 타임라인’이 예정됐다.

쿠첸 관계자는 “지난해 라이브 방송에서 뜨거운 반응을 얻은 먹방 유튜버 쯔양과 다시 한번 협업해 ‘123 밥솥’의 다양한 매력을 더욱 생생하게 소개하고자 이번 방송을 기획했다”며 “이번 방송을 통해 많은 고객들이 특별한 혜택과 함께 우수한 기술을 탑재한 쿠첸 대표 밥솥을 직접 경험해 보길 바란다”고 말했다.

