'21세기 대군부인' 아이유·변우석의 설레는 부부 모먼트 공개

MBC '21세기 대군부인' 스틸컷

국민 가수 아이유(IU)와 대세 배우 변우석의 조합으로 한껏 기대를 모으고 있는 MBC 신작 '21세기 대군부인' 스틸컷이 공개됐다.

오는 4월 10일 첫 방송되는 '21세기 대군부인'(제작 장세정, 감독 이대용·박지혜)은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로, 모든 걸 가진 재벌이지만 신분은 고작 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 스토리를 그린 로맨스 드라마다.

극중 아이유는 화려한 외모와 비상한 두뇌, 승부욕까지 갖춘 인물로 수단과 방법을 가리지 않고 매사에 이기는 캐슬그룹의 둘째이자 캐슬뷰티 대표 '성희주' 역을 맡았다.

MBC '21세기 대군부인' 스틸컷

모든 걸 가진 것 처럼 보이는 그녀지만 그녀는 매번 평민 출신이라는 신분적 한계에 부딪힌다.

상대역인 변우석은 대한민국 왕실 희종대왕의 차남 '이안대군'으로, 빛나서도 안되고 소리 내서도 안되는 미술관에 전시된 그림같은 삶을 살아가는 인물이다.

넘치는 승부욕과 불같은 성미를 가진 그이지만 왕족이라는 족쇄에 자신을 숨기고 바다를 품은듯 한 청년의 삶을 택한다.

MBC '21세기 대군부인' 스틸컷

성희주와 이안대군은 각자 재계와 왕실을 대표하는 인물로, 겉보기에는 부족할 것 없어 보이나 내면 깊은 곳에는 결핍을 지니고 있다.

그러던 두 사람은 인연을 맺고 21세기 입헌군주제 대한민국에서 계약결혼을 선포하며 나라를 발칵 뒤집어 놓으며 이를 계기로 운명 개척에 나서게 된다.

제작진은 방송에 앞서 성희주와 이안대군의 부부 모먼트가 담긴 스틸컷을 공개했다.

MBC '21세기 대군부인' 스틸컷

MBC '21세기 대군부인' 스틸컷

사진에는 극중 닮은듯 다른 두 사람이 연을 맺고 서로에게 스며들어 신혼부부가 된 모습이 담겼다. 두 사람은 포옹을 하고 팔짱을 끼는 등 다정한 부부의 모습을 보이다가도 공식적인 자리에서는 어딘가 날 선듯한 분위기를 풍겨 스토리에 대한 궁금증을 자아낸다.

또 성희주와 이안대군이 같은 왕립학교 재학생 시절 수련복을 입은 사진도 함께 공개돼 두 사람의 과거와 현재가 어떻게 그려질지 관심이 집중된다.

두 사람 외에 또 다른 출연진인 노상현과 공승연은 각각 국무총리 '민정우' 역과 대비 '윤이랑' 역을 맡아 신분 타파 로맨스에 색다른 긴장감을 불어넣을 예정이다.

'21세기 대군부인' 첫 방송은 오는 4월 10일 오후 9시 10분 MBC에서.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지