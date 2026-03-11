54세 배기성 "12살 연하 아내와 8일 연속 부부관계하다 난청"

가수 배기성(54)이 12세 연하 아내 이은비(42) 씨와 2세 계획으로 겪은 고충을 털어놨다.

배기성은 지난 9일 방송된 TV조선 가족 예능물 '조선의 사랑꾼'에서 윤정수·원진서 부부를 초대해 보양식 진수성찬을 대접하며 2세 계획에 대한 고민을 공유했다.

배기성은 "자연 임신을 위해 8일 연속으로 노력하다 돌발성 난청까지 오게 됐다"고 고백했다.

병원에 갔는데 자신이 가진 것보다 더 많은 기력을 썼다는 진단을 받았다. 하지만 본인은 인정하지 않고 싶다고 했다.

윤정수는 그러자 "8일은 멀쩡한 사람도 죽는다"고 고개를 내저었다.

배기성과 동갑인 윤정수 역시 "사실 (아내와) 연애 초반에 머리가 너무 아파서 대학병원에 CT 찍으러 갔었다. 뇌혈관이 터지는 줄 알았다"고 비슷한 위기 경험을 알렸다.

윤정수의 아내 원진서는 "(부부관계를) 하루에 몇 번씩 했다"고 털어놨다.

배기성은 "애 낳으려다 아버지가 먼저 죽겠다"고 앓는 소리를 냈다.

<뉴시스>

