2월 금융권 가계대출 2.9조원↑…증가폭도 1.5조원 확대

정부와 은행권의 부동산 관련 대출 규제 속에 지난 2월 은행권 가계대출이 석 달 연속 줄었다.



하지만 '풍선 효과' 등에 은행 외 2금융권 가계대출이 1월보다 더 큰 폭으로 늘어나면서, 전체 금융권 가계대출은 두 달째 증가세를 이어갔다.

서울시내 은행 대출창구에서 시민이 상담을 받고 있다. 뉴스1

한국은행이 11일 발표한 '금융시장 동향'에 따르면 2월 말 기준 예금은행의 가계대출(정책모기지론 포함) 잔액은 한 달 전보다 3천억원 적은 1천172조3천억원으로 집계됐다.



가계대출 월 증가 폭은 작년 6월 6조2천억원까지 커졌다가 6·27, 10·15 대책 등의 영향으로 9∼11월 1조9천억∼3조5천억원으로 줄었다.



여기에 은행들의 연말 가계대출 총량 관리까지 더해져 결국 12월(-2조원) 11개월 만에 뒷걸음쳤고, 1월(-1조1천억원)과 지난달까지 감소세가 이어졌다. 은행 가계대출 3개월 연속 줄어든 것은 2023년 1∼3월 이후 3년 만에 처음이다.



대출 종류별로는 주택담보대출(934조9천억원)이 4천억원 늘어 3개월 만에 증가세로 돌아섰다. 반대로 신용대출 등 기타 대출(236조6천억원)은 7천억원 줄어 석 달째 감소세를 유지했다.

자료=한국은행 제공

박민철 한은 시장총괄팀 차장은 "은행 주택담보대출의 경우 주택거래가 지난해 말 늘어난 데다 신학기 이사 수요까지 겹쳐 반등했다"며 "연초 상여금 등 유입에도 주식 투자가 늘면서 신용대출 등 기타 대출의 감소 폭은 축소됐다"고 설명했다.



향후 흐름과 관련해서는 "상·하방 리스크(위험)가 다 있어 불확실성이 큰 상황"이라며 "정부의 강력한 정책 의지 등에 주택가격 상승 기대가 한풀 꺾이고 일부 강남 지역 등의 아파트값 하락 움직임도 있지만, 지난해 집값 상승세가 둔화하다가 다시 확대된 적도 있기 때문에 추세적 흐름인지는 지켜봐야 한다"고 덧붙였다.

자료=금융위원회·금융감독원 제공

금융위원회·금융감독원이 이날 공개한 '가계대출 동향'에서 2월 금융권 전체 가계대출은 2조9천억원 증가했다. 두 달 연속 늘었을 뿐 아니라 증가 폭도 전월(+1조4천억원)보다 커졌다.



은행권에서 3천억원 감소했지만, 2금융권에선 3조3천억원이나 불었다. 2금융권 증가 규모도 1월(+2조5천억원)보다 확대됐고, 특히 상호금융권(+3조1천억원)이 집단대출 위주로 증가세를 주도했다.



대출 종류별로는 전 금융권 주택담보대출 증가 폭(+4조2천억원)이 전월(+3조원)보다 커졌다. 신용대출 등 기타 대출은 1조2천억원 줄었지만 전월(-1조6천억원)과 비교해 감소 폭이 축소됐다.

자료=한국은행 제공

은행의 2월 기업 대출(잔액 1천379조2천억원)은 9조6천억원 늘었다. 기업 규모별로는 대기업과 중소기업 대출이 각 5조2천억원, 4조3천억원 증가했다. 중소기업에 포함된 개인사업자의 대출도 1조원 불었다.



수신(예금)의 경우 은행에서 47조3천억원 급증했다. 특히 수시입출식예금이 기업 결제성 자금과 지방자치단체의 재정집행 대기 자금 등의 유입으로 39조6천억원 늘었다. 가계 자금 소폭 유출에도 불구하고 정기예금 역시 10조7천억원 증가했다. 기업 여유 자금 등이 예치됐기 때문이다.



자산운용사 수신의 경우 주식형펀드(+34조1천억원), 기타펀드(+7조6천억원)에서 늘었지만 채권형펀드(-2천억원)에서 줄었다.



박 차장은 "정기예금에서 가계 자금이 2조원 후반대 규모로 유출됐다"며 "통상적으로는 2월엔 상여금 등으로 대출을 상환하거나 예금을 늘리는데, 올해 2월에는 예금이나 채권 쪽에서 자금이 빠져나갔다. 일부는 주식투자 자금으로 이동한 것으로 추정할 수 있다"고 말했다.

