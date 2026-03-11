정부, BTS공연 암표 거래 경찰 수사 의뢰

문화체육관광부가 그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문·고양 공연 암표 거래에 대해 경찰 수사를 의뢰하고 법적 제재에 착수했다.

문체부는 BTS의 이번 컴백 공연 예매개시일인 1월 23일 이후 3월 9일까지 주요 온라인 중고거래 플랫폼을 집중적으로 모니터링한 결과 총 1868장(중복 포함)의 암표 판매 게시글을 확인했다고 11일 밝혔다. 공연별로는 고양 콘서트 1853장(중고나라 1398장·티켓베이 455장), 광화문 콘서트 15장(중고나라)이다.

문체부는 이 중 동일 회차 티켓 여러 장을 확보해 고액의 웃돈(프리미엄)을 붙여 판매하려 한 사례 등 불법 암표 판매가 의심되는 4건 105매에 대해 경찰청에 수사를 의뢰했다.

해당 공연들은 1인 1매, 양도 불가 원칙이 적용된다. 특히 광화문 공연의 경우 모바일 QR코드 캡처 사용 금지, 최초 스캔 이후 재발급·재스캔 불가, 입장 시 전체 관객 신분증 본인확인 및 재부착 불가 팔찌 패용, 입장 후 무작위 본인확인 등 철저한 양도 차단 절차가 적용된다.

문체부는 암표 문제 근절을 위해 ‘공연법’과 ‘국민체육진흥법’을 개정(시행 8월 28일)한 바 있다. 개정법은 매크로 사용 여부와 관계없이 모든 부정거래를 금지하며, 판매금액의 최대 50배 이하 과징금 부과와 신고포상금 지원, 사업자의 부정거래 방지조치 의무 등을 신설했다.

문체부는 광화문 공연 추가 예매(3월 12일 오후 8시 예정)를 전후로 암표 판매 및 사기 범죄 가능성이 급증할 수 있다고 보고, 주최 측과 예매처·플랫폼 사업자에게 위반 게시물 즉각 삭제와 현장 본인확인 강화를 재차 요청했다. 이에 따라 중고나라는 3월 11일부터 고양 공연에 대해서도 즉각적인 게시글 삭제와 키워드 필터링 조치를 완료했다.

최휘영 문체부 장관은 “암표는 건전한 공연 시장의 유통 질서를 교란하고 팬들의 순수한 애정을 악용하는 사회적 문제”라며 “이번 수사 의뢰를 시작으로 암표가 근절될 때까지 단호한 조치를 이어가겠다”고 밝혔다. 최 장관은 “암표는 구매자가 없으면 사라질 문제”라면서 “강화된 본인확인 절차로 실질적 양도·양수가 불가능하고 사기 피해 위험도 크므로 반드시 공식 예매처를 이용해야 한다”고 강조했다.

