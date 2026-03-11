가나 대통령에게 ‘가나 초콜릿’ 선물한 李대통령

이재명 대통령이 11일 정상회담을 갖는 존 드라마니 마하마 가나 대통령에게 특별 제작한 ‘가나 초콜릿’을 선물했다.

청와대는 가나 마하마 대통령의 방한에 맞춰 특별 제작한 '가나 초콜릿'을 마하마 대통령 숙소에 비치했다고 11일 밝혔다. 초콜릿 표지에는 양국 국기와 가나 대통령 성함을 넣었다. 청와대 제공

강유정 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑에서 “가나는 우리에게 가나초콜릿이라는 제품으로 익숙한 나라로, 해당 제품은 카카오 원두의 80% 이상을 가나산으로 사용한다”며 이같이 밝혔다. 대한민국과 가나 양국의 국기와 마하마 대통령의 이름이 표지에 새겨진 특별 제작 초콜릿은 가나 대통령의 숙소에 환영 선물로 배치됐다. 가나는 코코아 생산량 세계 2위 국가다.

강 대변인은 “이 대통령은 야당 대표 시절인 2023년 9월 민주주의 수호 단식 투쟁 중 한 어린이가 건넨 가나 초콜릿에 큰 힘을 얻은 적도 있다”고 덧붙였다.

청와대는 초콜릿 외에 삼성전자의 갤럭시 S26 울트라 휴대전화, 수군조련도 민화를 함께 선물했다. 갤럭시 S26 울트라 선물은 “우리나라 기술 수준과 산업 경쟁력을 보여주는 상징적 선물이자 마하마 대통령이 추진하는 제조업 육성 및 산업 고도화 목표에 한국이 동반자가 될 것이라는 메시지를 함축하고 있다”고 청와대는 설명했다. 수군조련도 민화의 경우 “양국간 해양·안보 협력 의지를 담았으며, 역사에 대한 마하마 대통령의 관심을 모두 만족하는 선물”이라고 전했다.

이 대통령은 이날 오후 2시부터 청와대에서 마하마 대통령과 정상회담을 갖고 협정·양해각서(MOU) 서명식 등을 진행한다. 양국 정상은 교역·투자, 해양 안보 및 재외국민 보호, 국방·방산, 기후 변화 대응, 교육·문화 등 다양한 의제를 두고 양국의 실질적인 협력 강화 방안을 논의한다.

