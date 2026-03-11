장동혁 "결의문 존중…더 이상 논란은 지선 승리에 도움 안 돼"

국민의힘 장동혁 대표는 11일 의원총회에서 채택된 이른바 '윤 어게인' 반대 등의 내용을 담은 결의문에 대해 "결의문을 존중하는 바탕 위에서 지방선거 승리를 위해 최선을 다해 뛰겠다"고 밝혔다.



장 대표는 이날 국회에서 열린 지역발전 영입 인재 환영식 후 기자들과 만나 "지선 승리를 위해선 그날 의총에서 밝힌 우리의 입장이 마지막 입장이 돼야 한다. 더 이상의 논란은 지선 승리를 위해 도움이 되지 않는다"며 이같이 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 11일 서울 여의도 국회에서 열린 지역발전 영입 인재 환영식에 참석해 생각에 잠겨있다.

앞서 국민의힘은 지난 9일 긴급 의총을 열어 12·3 비상계엄에 대해 사과하고 윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 반대한다는 내용을 골자로 하는 결의문을 소속 국회의원 전원 명의로 채택했다.



결의문 채택 후 박성훈 수석대변인을 통해 "의원들의 총의를 존중한다"는 입장을 간접적으로 밝혔던 장 대표가 직접 이 사안에 대해 언급한 것은 처음이다.



장 대표는 "결의문 채택 과정에서 어떤 논의가 있고 어떤 절차를 거쳤는지 세세하게 말씀드리는 것 또한 또 다른 논란의 시작이 된다"며 "이제 국민께 보여드려야 할 것은 계속된 논쟁이 아니라 어떻게 변화된 모습으로 지선 승리를 위해 최선을 다할지, 어떻게 결과로 보여줄지 고민하는 것"이라고 강조했다.



그러면서 "결의문에 담기지 못했지만, 여러 다른 논의도 있었다"며 "당 대표로서 어느 부분에서 얼마만큼 수용하고 당을 어떻게 이끌지 고민하고, 필요한 부분이 있다면 당 대표로서 입장을 정리해 말씀드릴 기회가 있을 것"이라고 덧붙였다.



'인적 쇄신 등 후속 조치를 생각하느냐'는 질문에 장 대표는 "좀 전에 다 말씀드린 것 같다"고 말을 아꼈다.



당시 의총에선 한동훈 전 대표 제명 취소와 당내 분열을 야기하고 '윤 어게인'에 동조한 당직자들에 대한 조치를 요구하는 의견이 나온 것으로 전해졌다.



한편 장 대표는 이날 영입 인재 환영식에서 "우리가 열심히 노력하고도 정권을 빼앗기고 힘없는 야당의 처지가 된 이유는 바로 현장의 목소리에 제대로 응답하지 못했기 때문"이라며 "청년과 함께 우리 당을 현장 중심의 살아있는 정책 정당으로 혁신하겠다"고 밝혔다.



송언석 원내대표는 방송인 김어준 씨가 운영하는 유튜브 방송에서 이재명 정부 고위 관계자와 검찰 간 '대통령 공소 취소 거래설'이 제기된 점을 거론, "이것이야말로 꼭 특검해야 할 대상이 아니냐는 게 국민의 시각"이라고 주장했다.



그는 "당장 더불어민주당이 오늘 공소 취소 빌드업을 위한 국정조사 요구서를 제출한다고 한다. 이러니 음모론이 힘을 받는 것"이라며 "이재명 정권이 추진하는 공소 취소는 곧 정권 취소가 될 것임을 명심하라"고 덧붙였다.

