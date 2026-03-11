창고형 웰니스 플랫폼 ‘파마스퀘어’, 3월 21일 하남 1호점 정식 오픈

사진=파마스퀘어 제공

창고형 웰니스 플랫폼 ‘파마스퀘어(PharmaSquare)’가 오는 3월 21일 하남 1호점을 정 오픈한다고 밝혔다.

파마스퀘어는 2025년 12월 23일 경기도 하남에 약 500평 규모의 매장을 가오픈 형태로 선보인 이후 약 3개월간의 소프트 오프닝 기간을 거쳐 매장 운영 점검을 진행해 왔다. 이 기간 동안 신규 브랜드 입점 확대, 상품 입고, 고객 동선 개선, 매장 운영 시스템 정비 등이 이뤄졌다.

파마스퀘어는 건강기능식품, 뷰티, 웰니스 상품 등을 취급하는 창고형 웰니스 플랫폼 형태의 매장이다. 매장 내에는 독립 약국이 함께 입점해 있으며 해외 드럭스토어 운영 구조를 참고한 매장 형태를 갖추고 있다. 이를 통해 일반의약품과 건강기능식품, 뷰티, 웰니스 상품 등을 한 공간에서 구매할 수 있도록 운영되고 있다.

현재 파마스퀘어는 약 200여 개 브랜드와 5,000SKU 이상의 상품을 취급하고 있으며 브랜드와 상품 구성은 향후 확대될 예정이다.

파마스퀘어는 기존 창고형 약국과는 다른 매장 운영 구조를 적용하고 있다고 설명했다. 국내 약국 시장은 약사법상 개별 약사만 약국을 개설할 수 있는 구조로 인해 체계적인 확장 모델 구축에 일정한 제약이 존재한다. 이에 파마스퀘어는 리테일 플랫폼과 독립 약국이 결합된 형태의 매장 구조를 기반으로 운영되고 있다고 밝혔다.

또한 파마스퀘어는 약사법에 저촉되지 않는 범위 내에서 매장 운영 시스템, 브랜드 관리, 상품 큐레이션, 고객 경험 설계 등을 기업형 방식으로 운영하고 있다고 설명했다.

정식 오픈 이후에는 매장 내 팝업 행사와 기획전 등 다양한 프로모션을 진행할 계획이다. 또한 3월 중 라이브커머스 방송을 시작할 예정이며 해외 단체 관광객의 매장 방문도 예정돼 있다고 밝혔다.

파마스퀘어는 향후 두 가지 형태의 매장 전략을 검토하고 있다. 도심 외곽에는 300평 이상 규모의 외곽형 ‘창고형’ 모델을, 도심 주요 상권에는 약 100~200평 규모의 ‘익스프레스’ 형태 매장을 도입하는 방안이다.

이에 따라 기존 오픈 예정이었던 청라점과 김포점 외에도 강남, 명동, 홍대 등 주요 상권 출점 가능성도 함께 검토되고 있다고 밝혔다.

한편 파마스퀘어는 매장 기반 라이브커머스 운영도 추진하고 있다. 매장 내 라이브커머스 설비를 활용해 현장에서 상품을 소개하고 판매하는 방식의 운영을 검토하고 있으며 관련 플랫폼 및 셀러들과 협업 가능성도 논의 중이라고 설명했다.

파마스퀘어 관계자는 “파마스퀘어 웰니스 플랫폼을 통해 고객들이 보다 건강하고 합리적인 선택을 할 수 있는 환경을 조성하는 것이 목표”라고 말했다.

