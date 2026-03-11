李대통령, 가나 대통령에 특별 제작한 '가나 초콜릿' 선물

청와대는 11일 이재명 대통령과의 정상회담을 위해 전날 입국한 존 드라마니 마하마 가나 대통령에게 특별 제작한 '가나 초콜릿'을 선물했다고 밝혔다.



강유정 청와대 대변인은 "가나는 우리에게 '가나 초콜릿' 제품으로 익숙해져 있는 나라로, 해당 초콜릿은 카카오 원두의 80% 이상을 가나산으로 사용하고 있다"며 이같이 전했다.

청와대는 11일 존 드라마니 마하마 가나 대통령 방한에 맞춰 숙소에 가나초콜릿을 비치했다며 해당 제품은 카카오 원두의 80% 이상을 가나산으로 사용한다고 전했다. 청와대 제공.

초콜릿의 포장지에는 양국 국기와 마하마 대통령의 이름을 넣었다.



특히 이 대통령은 2023년 9월 더불어민주당 대표로 단식 투쟁을 벌이던 중 한 어린이로부터 '가나 초콜릿'을 선물 받은 적이 있으며, 이런 점도 이번 선물 선정의 배경이 된 것으로 보인다.



이 대통령은 당시 국회에서 열린 '윤석열 정권 폭정 저지 민주주의 회복 촛불문화제'에서 연설 도중 "제가 지금 꼬마 국민에게 선물을 하나 받았는데, 가나 초콜릿이다. (단식 중이지만) 아직 여러분과 대화할 힘은 충분히 있다"며 웃음을 보였다.



이 밖에도 청와대는 최신 휴대전화인 '갤럭시 26 울트라'와 '수군조련도 민화'를 선물했다.



청와대는 휴대전화를 선물로 고른 이유에 대해선 "우리나라 기술 수준과 산업 경쟁력을 보여주는 상징적 제품이자 즉시 사용할 수 있는 실용성을 갖춘 제품"이라며 "마하마 대통령이 추진하는 제조업 육성 및 산업 고도화 목표에 있어 한국이 동반자가 될 것이라는 메시지를 담았다"고 설명했다.



'수군조련도'에 대해서는 "양국 간 해양안보 협력의 의지를 담은 선물이자 역사 탐구를 좋아하는 마하마 대통령의 취향에도 부합하는 선물"이라고 밝혔다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지