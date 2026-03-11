소유 "원래 꿈 현모양처였지만, 이런 세상에 아이 낳고 싶지 않아"

가수 소유가 전과 달라진 자신의 결혼과 출산에 대한 생각을 털어놨다.

지난 10일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에는 '형들 참견 시작했다가…소유한테 역공당함 알딸참 EP.8'이라는 제목의 영상이 게시됐다.

가수 소유. 유튜브 '알딸딸한참견' 캡처

해당 영상은 안재현, 허경환, 뮤지가 진행하는 술방 토크쇼로 소유가 게스트로 출연해 근황부터 연애·결혼에 관련한 다양한 대화를 나눴다.

소유는 자신의 근황을 묻는 뮤지에게 "저 되게 재미없는 삶?"이라고 답하며 "올해 35살"이라고 밝혔다.

이에 허경환은 "35살에 결혼을 조금씩 포기하고 있다는 건 오빠로서 반대한다. 너무 예쁘고 내가 제일 행복할 때가 35살이었다. 모든 게 완벽하다고 생각했다. 여자 나이 이런 거 필요 없다"고 소유를 독려했다.

이를 듣던 소유는 "원래 제 인생 목표가 톱스타나 한국의 비욘세가 되는게 아니라 현모양처였다"며 "어렸을 때부터 행복한 가정을 꾸리는 게 꿈이었다. 가족들이 퇴근할 때 집에 된장찌개 냄새가 나고, 집안일하고 아이를 돌보는 삶이 좋다고 생각했다"며 소박한 꿈을 고백했다.

하지만 "코로나 팬데믹을 겪으면서 세상이 바뀌었다고 생각했고 이런 세상에서 아이를 낳고 싶지 않다는 생각이 들었다"며 "원래 아이를 빨리 낳고 싶어서 30살쯤 몸을 가장 건강하게 만들어 난자를 얼리려 했는데, 바늘 공포증이 너무 심해서 못 하겠더라"고 밝혔다.

가수 소유. 유튜브 '알딸딸한참견' 캡처

이어 소유는 "출산 생각이 없다면 굳이 결혼을 해야 할까하는 생각이 들었고, 아이 생각이 없어지니까 자연스레 결혼 생각도 없어졌다"고 말했다.

그러자 이를 듣던 허경환은 "남녀 통틀어 이런 이야기하는 사람들 많이 봤는데 갑자기 결혼한다"고 말하는데.

이에 소유는 "제가 결혼하기 싫다는 게 아니라 생각이 없는 거다. 굳이 결혼을 위해 쫓고 싶지는 않다"고 답했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지