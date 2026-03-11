정원오 "서울을 'G2 도시'로…난 구체적 성과 있는 후보"

더불어민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장이 "글로벌 'G2 도시' 서울을 천만 시민과 만들어가고자 출마를 선언했다"며 서울을 아시아 경제·문화 중심 도시로 키우겠다고 밝혔다.



정 예비후보는 11일 서울 중구의 한 회의실에서 서울시청 출입기자단 프레스데이 행사를 열어 이같이 말했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 11일 서울 중구 상연재 별관에서 열린 서울시청 출입기자단 간담회에서 발언하고 있다.

이어 "서울이 국제도시와의 경쟁 속에서 아시아의 경제·문화 수도로서 역할을 할 수 있을 것인가에 대한 걱정이 있다"며 "서울시가 과연 시민의 삶을 편안하고 안전하게 뒷받침하고 있는가에 대한 의문이 있다"고 현 오세훈 시장의 시정을 비판했다.



또 "서울의 경쟁력이 사실상 10년 전이나 지금이나 그대로"라며 "조금 더 나아갈 필요가 있다"면서 글로벌 평가가 그간 높아지지 않았다고 주장했다. 그 이유는 "시민 삶의 질 문제가 주요 원인"이라며 "삶의 질을 향상하는 게 서울의 경쟁력을 올리는 방법"이라고 강조했다.



그는 "시민들이 행정가로서 시장을 바라보는 기준이 좀 달라진 것 같다"며 "실질적으로 시민의 삶을 변화시킨 경험이 있는지, 성과가 있는지에 기준점을 두고 있는 것 같다. 그런 점에서 저는 시민의 삶을 변화시키고 시민 만족도를 높인 구체적인 성과와 경험이 있기 때문에 그런 면이 강점이 아닌가 생각한다"고 했다.



정 예비후보는 주거 문제에 관해선 ▲ 재개발과 재건축 민간 아파트 ▲ 실속형 아파트 ▲ 시니어 서비스 제공 아파트 ▲ 청년과 대학생을 위한 주택 네 분야로 나눠 공급을 추진하겠다는 계획을 설명했다.



정부와 서울시가 주택 물량에 이견을 보이는 용산국제업무지구에 대해선 "비자와 법인세를 완화해서 글로벌 기업 헤드쿼터(본부)가 서울에 올 수 있는, 글로벌 기업들이 성장할 수 있는 기반을 만들겠다"며 "(주택이) 8천세대인지 1만세대인지는 중요하지 않다"고 말했다.



최근 전 구간 운항을 재개한 한강버스에 대해선 "첫째는 안전하냐 아니냐는 것"이라며 "전국 최고 전문가들과 상의해 전면적으로 검토해서 안전하다고 판단되면 다음 스텝으로 나가겠다"고 했다.



'세금이 아깝지 않은 서울을 만들겠다'고 말했던 정 예비후보는 오 시장의 시정 중 광화문광장 '감사의 정원' 사업을 세금 낭비 사례로 꼽았다.



그는 "시민이 원하지도 않았고 오 시장이 원해서 시작한 건데 그마저도 절차를 위반해서 멈춰서서 들어간 세금이 앞으로 어떻게 될 건지 시민들이 어처구니없어하고 있다"고 주장하며 "대표적 세금 낭비 사례라 생각한다"고 지적했다.

