‘엔화 반값 오류’ 토스뱅크 100억원대 손실 추정…금감원, 현장점검 나선다

금융감독원이 환전 시스템 오류로 엔화를 실제 환율의 절반 수준에 매도한 토스뱅크에 대해 현장점검에 착수했다.

11일 금융당국에 따르면 금감원은 이날 토스뱅크의 환전 오류 발생 원인과 피해 규모 등을 확인하기 위한 현장점검에 나선다.

토스뱅크 앱에서는 전날 오후 7시29분부터 약 7분간 100엔당 934원대인 정상 환율 대신 472원대가 적용되는 시스템 사고가 발생했다. 사진=토스뱅크 제공

토스뱅크 앱에서는 전날 오후 7시29분부터 약 7분간 100엔당 934원대인 정상 환율 대신 472원대가 적용되는 시스템 사고가 발생했다. 이 과정에서 낮은 가격에 자동 매수를 설정해 둔 대기 물량이 체결되거나 환율 급락 알림을 받은 이용자들의 매수 주문이 집중됐다.

토스뱅크 측은 이번 오류로 인한 손실액을 100억원대로 추산하는 것으로 알려졌다. 문제 인지 직후 환전 거래를 일시 중단했고 같은 날 오후 9시부터 서비스를 정상화했다.

당국과 토스뱅크는 정확한 거래 규모 파악 후 거래 취소 및 고객 보상 방안을 논의할 예정이다. 지난해 2월 하나은행에서 베트남동이 정상 환율의 10분의 1 수준으로 고시된 사고 당시에는 전자금융거래법에 따라 거래를 취소한 바 있다. 다만 이번 사고에서도 취소 조항이 적용될 수 있을지, 별도의 보상안이 마련될지는 논의가 이어질 것으로 보인다.

앞서 2022년 9월 토스증권에서도 25분간 원·달러 환율이 장중 1440원대에서 1290원대로 잘못 적용되는 사고가 있었다. 당시 다수 고객이 환차익을 얻었으나 토스증권은 별도 환수 조치를 시행하지 않았다.

최근 금융권 내 시스템 오류 사고가 반복되면서 근본적인 대책 마련이 요구되고 있다. 지난달 가상자산 거래소 빗썸은 이벤트 당첨금 지급 과정에서 단위를 ‘원’ 대신 ‘비트코인’으로 잘못 입력해 실제 보유량을 초과하는 62만개의 비트코인을 오지급하는 사고를 냈다.

