김정태子 야꿍이 6개국어 능통…母 "아스퍼거 증후군 같아"

배우 김정태가 '야꿍이'로 사랑받았던 아들 김지후의 근황을 전했다.

11일 오후 10시 방송되는 TV조선 '아빠하고 나하고 시즌3'에는 28년 차 배우 김정태가 16세 천재 소년으로 성장한 아들과 등장한다.

김정태의 첫째 아들 김지후는 4살 당시 TV프로그램에 출연해 귀여운 외모로 '야꿍이'라는 별명으로 사랑받았다.

한혜진은 "'야꿍이'가 6개 국어를 하는 엄청난 수재라는 소문이 있다"며 근황을 궁금해했다.

이에 김정태는 "영어, 중국어, 아랍어까지 6개 국어를 하는데, '영어만 하라'고 줄였다"고 밝혔다.

또 지후는 또래 친구들이 한창 게임을 할 나이인 16살 나이에 직접 물리 법칙을 이용해 게임을 개발하는 모습도 포착됐다.

김지후는 "영어가 더 편하다. 영어는 한국어보다 동음이의어가 적다. 그리고 뜻과 맞지 않는 것들도 한국어에는 너무 많다. 한국어의 반어법이 이해가 안 간다"고 밝혔다.

김정태의 아내는 "지후가 '아스퍼거 증후군'이라고 생각한다. 하나에 빠지면 무서울 정도로 몰두한다. 그리고 다른 사람한테 관심이 없다"고 전했다.

아스퍼거 증후군은 드라마 '이상한 변호사 우영우'의 주인공 우영우처럼 특정 영역에서 천재성을 보이지만, 공감 능력이 결여돼 사회성이 부족한 특징을 가진다.

