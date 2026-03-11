국힘 "'공소 취소 거래설' 특검해야…허위면 방송 고소하라"

국민의힘은 11일 한 유튜브 방송에서 주장이 제기된 대통령 공소취소 거래설을 거론하며 특검 도입을 주장했다.



박성훈 수석대변인은 논평에서 "더불어민주당 교주이자 이재명 정권 출범의 일등공신인 김어준의 방송에서 이재명 대통령 최측근인 정부 고위 관계자가 다수의 고위 검사에게 '대통령 뜻이니 공소를 취소하라'는 취지의 메시지를 전달했다는 충격적인 주장이 제기됐다"고 말했다.

국민의힘 송언석 원내대표(가운데)와 유상범 원내운영수석부대표(왼쪽), 정점식 정책위의장이 지난 10일 국회에서 열린 원내대책회의에 입장하고 있다. 연합뉴스

그는 그러면서 "'이 대통령 사건의 공소 취소 거래 게이트'의 실체적 진실을 밝히기 위해 특검 도입을 강력히 요구한다"고 했다.



또 "민주당은 여권 내부 폭로를 지라시 수준도 안 되는 음모론이라며 문제 제기 자체를 정치 선동으로 몰아붙이려 하지만, 의혹을 제기한 (전) 기자는 '흔들릴 수 없는 팩트'라며 맞서고 있다"며 "대통령 사건의 공소 취소와 검찰 수사권 문제를 맞바꾸려 했다면 이는 헌정 질서를 뒤흔드는 중대한 범죄"라고 주장했다.



그는 "관련자 처벌은 물론이고 사실로 확인될 경우 관련 정도에 따라 대통령 탄핵까지 가능한 사안"이라고도 했다.



아울러 "민주당은 정권 창출의 일등공신이라며 각종 선전 선동 창구로 활용해 온 김어준의 방송이 허위라면 즉각 고소·고발하라"며 "가짜 뉴스에 대해 징벌적 손해배상까지 검토하라고 지시했던 이 대통령은 입장을 밝히라"고 말했다.



유상범 원내운영수석부대표도 페이스북 글에서 "이 대통령 공소 취소를 둘러싼 정부·검찰 뒷거래설의 진상은 반드시 밝혀져야 한다"며 "해당 주장이 사실이라면 이는 중대한 권력형 비리이고, 만약 음모론에 불과하다면 '김어준의 뉴스공장'은 방송에서 퇴출돼야 마땅하다. 진상을 명명백백히 밝혀야 한다"고 했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지