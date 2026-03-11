라이즈, 'All of You' 日 레코드 협회 골드디스크 '플래티넘 인증' 획득

최근 월드투어의 막을 내린 그룹 라이즈(RIIZE)가 일본에서 뜨거운 인기를 증명했다.

지난 10일 SM엔터테인먼트에 따르면 라이즈(쇼타로·은석·성찬·원빈·소희·앤톤)의 일본 두 번째 싱글 'All of You(올 오브 유)'가 2월 기준 누적 출하량 25만 장을 돌파하며 일본 레코드 협회 골드 디스크 부문 '플래티넘' 인증을 획득했다.

그룹 라이즈(RIIZE). 한윤종 기자

라이즈는 2024년 9월 5일 일본 첫 싱글 '럭키(Lucky)’발매·일본 데뷔와 동시에 오리콘 위클리 싱글 차트 1위를 기록했고, 빌보드 재팬 톱 싱글 세일즈 1위에 오르는 기록을 세웠다.

이외에도 2024년 6월 발매한 첫 미니앨범 'RIIZING'(라이징)은 일본 오리콘 위클리 앨범 차트 1위에 오르는 등 일본 음원시장에서의 영향력을 드러냈다.

오는 4월부터는 TV TOKYO(테레비 도쿄)에서 방영 예정인 TV 애니메이션 '킬블루(キルアオ, Kill Blue)'의 엔딩 테마곡 'KILL SHOT(킬샷)'을 부르며 애니메이션 시장에서도 활약할 전망이다.

한편, 라이즈는 지난 8일 서울 올림픽공원 케이스포돔에서 월드투어 피날레 콘서트 ‘라이징 라우드(RIIZING LOUD)’를 개최하며 월드투어 대장정의 막을 내렸다.

그룹 라이즈(RIIZE)가 지난 6∼8일 서울 올림픽공원 케이스포돔에서 개최한 피날레 콘서트에서 무대를 펼치고 있다. SM엔터테인먼트 제공

피날레 콘서트는 사흘간 관객 3만2000명이 입장하며 전 회차 매진을 기록했고, 전체 월드투어 총 관객 수는 42만 명으로 집계됐다.

라이즈는 "첫 월드 투어를 하면서 깨달은 점은 어딜 가든 브리즈(BRIIZE·팬클럽명) 여러분이 함께해 주셨다는 것"이라며 "라이즈라는 세계를 사랑해 주셔서 감사드린다. 그 세계가 멋지게 성장할 수 있도록 계속 노력할 테니 앞으로도 같이 가보자"고 감사의 마음을 전했다.

