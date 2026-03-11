“3억이 깡통 돼” “헬리콥터 타고 들어가야”…이경실·조혜련의 투자 실패담

방송인 이경실과 조혜련이 주식과 부동산 투자 실패 경험을 털어놨다.

10일 공개된 유튜브 채널 ‘신여성’ 영상에는 이경실, 조혜련, 이선민이 출연해 재테크와 관련한 경험담을 나눴다. 세 사람은 “30년 넘게 연예계 생활을 하며 안 해본 재테크가 없다”면서 주식, 부동산, 사업, 금 투자 등에서 겪은 실패담을 공개했다.

이경실은 주식 투자로 큰 손실을 본 경험을 언급했다. 그는 “몇 년 전 주식을 시작했는데 깡통이 된 주식이 3억원이 넘는다”며 “삼성전자를 7만원에 샀는데 크게 떨어졌다. 겨우 본전이 됐을 때 팔았는데 지금은 삼성전자 주식은 쳐다보기도 싫다”고 말했다.

부동산 투자와 관련해서 조혜련은 약 20년 전 경기도 용인에 땅을 매입했던 일을 떠올렸다. 그는 “괜찮은 땅이 있다는 말을 듣고 100평 정도를 7000만원에 샀는데 아직도 개발이 안 됐다”며 “직접 가보니 들어갈 수 있는 길이 없다. 헬리콥터를 타고 들어가야 할 정도”라고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 “내 땅만 빼고 주변은 모두 개발됐다. 용인대와 명지대도 들어서고 지역이 크게 변했다”고 덧붙였다.

이경실 역시 비슷한 경험을 소개했다. 그는 “20년 전 안성에 있는 1600평 규모의 땅을 1억원 넘게 주고 샀다”며 “당시 구획 정리가 되지 않은 덩어리 땅이었는데 지금까지도 정리가 되지 않았다”고 밝혔다. 이어 “군청까지 찾아가봤는데 당분간 개발 계획이 없을 것 같다는 말을 들었다”고 전했다.

이선민도 부동산 투자 실패 사례를 털어놨다. 그는 “스물한 살 때 어머니가 난곡동 반지하 집을 1억500만원에 샀다”며 “경전철이 들어오고 재개발이 진행된다는 말을 듣고 산 것이었지만 경전철은 아직 삽도 뜨지 않았다. 현재 매매가는 8500만원 정도”라고 말했다.

세 사람은 서로의 투자 경험을 두고 “차라리 서로 땅을 바꿔 쓰자”고 농담을 주고받았다.

조혜련은 “여러 실패를 겪으면서 결국 내가 가장 잘할 수 있는 일을 꾸준히 하는 것이 중요하다는 걸 깨달았다”고 말했다. 이경실 역시 “자신만의 재능이 있다면 그걸 활용해야 한다. 다른 욕심을 내기보다 본업에 집중해야 한다는 걸 느꼈다”고 덧붙였다.

