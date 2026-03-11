경찰, 김병기 12일만에 3차 소환…의혹 진실공방 매듭 시도

(서울=연합뉴스) 이지은 기자 = 뇌물수수 의혹 등을 받는 무소속 김병기 의원이 11일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 2026.3.11 jieunlee@yna.co.kr

무소속 김병기 의원의 13가지 의혹을 수사하는 경찰이 김 의원을 세 번째로 소환했다.



서울청 공공범죄수사대는 11일 오전 김 의원을 마포청사로 불러 조사하고 있다. 뇌물수수 등 혐의를 받는 피의자 신분이다.



오전 8시 55분께 마포청사에 도착한 김 의원은 "오늘 어떤 점을 소명할 계획이냐"는 취재진 질문에 "조사 잘 받겠다"고 짤막하게 답했다. "3천만원 수수는 여전히 부인하느냐" 등 질문에는 답하지 않았다.



이번 조사는 지난달 27일 두 번째 소환 이후 12일 만이다.



경찰은 지난달 26∼27일 연이틀 김 의원을 조사해 각종 의혹을 모두 살핀다는 방침이었지만, 조사가 미진한 부분이 있다는 판단에 추가 소환을 결정했다.



이에 불법 정치자금 공여를 자수한 전모 전 동작구의원과 김 의원의 최측근 이지희 동작구의회 부의장을 대질신문하고, 편입·취업 특혜의 수혜자인 김 의원의 차남을 불러 조사하는 등 보강 수사를 벌여왔다.



김 의원은 차남의 숭실대학교 편법 편입을 주도하고 빗썸 취업을 청탁한 뒤 빗썸에 유리한 의정활동을 한 의혹을 받는다.



배우자의 법인카드 유용 관련 경찰 수사를 무마하거나 총선을 앞두고 전 동작구의원들로부터 불법 자금을 받은 혐의, 전직 보좌관들이 자신의 의혹을 폭로했다고 의심하며 이들의 직장인 쿠팡에 인사 불이익을 요구한 혐의 등도 불거졌다.



김 의원이 자신을 둘러싼 의혹이 사실이 아니라고 강하게 부인하고 있지만, 경찰은 압수수색 등으로 확보한 물증 등으로 혐의를 입증하겠다는 입장이다.



경찰은 이날 3번째 조사를 통해 김 의원의 13가지 의혹을 모두 규명하고 진실 공방을 매듭짓겠다는 방침이다.



경찰은 김 의원의 진술을 분석한 뒤 김 의원과 측근, 가족 등 이번 사건 피의자들의 신병 확보 여부도 검토할 예정이다.

<연합>

