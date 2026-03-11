프리지아 “갤럭시 쓰는 남친 별로”…발언 파장

유튜브 채널 '더프리지아' 화면 캡처

유튜버 프리지아가 스마트폰 '갤럭시'를 쓰는 남자친구에 대해 선호하지 않는다고 언급했다가 비난 여론에 휩싸였다.

지난 8일 유튜브 채널 '더프리지아'에는 'Vlog 오랜만이야~벌써 3월이네! 틈틈이 찍어둔 프리지아 일상모음.zip: 경복궁 데이트 코스 추천, 화이트데이, 네일아트, 심야영화'라는 제목의 영상이 게재됐다.

프리지아는 이날 영상에서 "언니 남친이 갤럭시 폴더를 쓴다고 하더라. 난 솔직히 말해서, 내 남친이 갤럭시를 쓴다? 그럼 약간 싫긴 하다"고 밝혔다.

이어 "우리 부모님도 갤럭시를 사용하신다. 근데 부모님과 남친은 다르지 않냐"고 반문했다.

이어 "그 폰으로 나를 찍어준다고 생각하면 (내가 못 나와서) 너무 짜증난다"고 주장했다.

그러면서 "아빠가 사진 찍어주면 3등신 비율로 나오지 않나. 갤럭시랑 아이폰 사진 때깔이 다르잖아"라고 했다.

반면 영상 속 프리지아와 대화를 나눈 지인은 "근데 괜찮던데. 나 아빠가 찍어준 사진 되게 잘 나오던데…"라고 반응했다.

해당 영상을 접한 일부 누리꾼들은 "스마트폰에 대한 선호가 다른 취향은 존중하지만 표현은 순화해야 하지 않을까?" "갤럭시의 사진 기능을 더 선호하는 이들도 많다" 등이라고 반응했다.

한편, 프리지아는 구독자 76만 명을 보유한 인기 유튜버이자 넷플릭스 '솔로지옥2'에도 출연하며 화려한 비주얼과 럭셔리 라이프로 주목 받았다.

하지만 이후 유튜브 채널에서 소개한 일부 제품이 명품 가품으로 드러나며 논란이 불거졌고, 사과와 자숙 끝에 활동을 재개했다.

