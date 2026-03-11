이경실 "깡통주식 3억…삼전 7만원에 팔아"

방송인 이경실과 조혜련이 재테크 실패 경험을 털어놨다.

10일 공개된 유튜브 '신여성'에서는 이경실, 조혜련이 재테크와 관련한 본인들의 경험담과 에피소드를 솔직하게 들려줬다.

이경실은 "몇 년 전 주식을 시작했는데 깡통이 된 주식이 3억원이 넘는다"며 "삼성전자는 7만원에 샀는데 너무 빠져서 다시 본전으로 돌아왔을 때 팔았다. 지금 삼전 주식은 쳐다보기도 싫다"고 말해 웃음을 자아냈다.

조혜련은 "20여 년 전 용인에 괜찮은 데가 있다는 정보를 듣고 100평 정도를 7000만원에 샀는데 아직도 개발 안 됐다"고 말했다.

이어 "직접 가 봤는데 그 땅은 들어갈 수 있는 길이 없다"며 "헬리콥터를 타고 들어가야 한다"고 했다.

또 "내 땅 빼놓고 그 지역이 싹 개발돼 있다"며 "용인대, 명지대 쑥쑥 올라오고, 난리다"고 덧붙였다.

이에 이경실 비슷한 경험을 전했다. 이경실은 "20년 전이다. 안성에 땅이 있다고 듣고 1억 얼마를 주고 1600평 정도의 땅을 샀다"고 했다.

그러면서 "당시에 구획정리가 안 된 덩어리 땅이었다"며 "아직도 구획정리가 안 돼 있다. 군청까지 가봤는데 여긴 아마도 오래 개발이 안 될 거라고 하더라"고 털어놨다.

