휠체어컬링 백혜진-이용석, 결승 안착…16년 만의 은메달 확보

휠체어컬링 믹스더블(혼성 2인조) 세계랭킹 1위 백혜진(43)-이용석(42·이상 경기도장애인체육회) 조가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 결승에 진출하면서 한국 휠체어컬링 사상 첫 금메달까지 단 한 걸음만 나겨두게 됐다. 최소 은메달을 확보한 한국은 2010년 밴쿠버 대회(은메달) 이후 16년 만에 다시시상대에 서게 됐다.

코르티나담페초=공동취재단

백혜진-이용석 조는 10일(현지시간) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 대회 4강전에서 미국(세계 5위)을 6-3으로 이겼다. 한국은 예선에서 미국을 상대로 6엔드 기권승(10-1)을 거뒀지만, 이날은 미국이 8엔드까지 집요하게 한국을 추격했다. 경기 초반은 한국이 주도했다. 2점을 먼저 선취한 뒤 1점을 내줬으나, 곧바로 다시 2점을 보태며 리드를 유지했다.

이후 1점씩 주고받으며 6-2로 맞이한 6엔드에서 대량 실점 위기를 맞았으나, 백혜진의 결정적인 샷으로 분위기를 다잡았다. 한국은 단 한 차례의 역전도 허용하지 않은 채 결승행 티켓을 거머쥐었다.

이번 결승 진출은 ‘스승과 제자’의 기록 대물림이라는 점에서도 의미가 깊다. 현재 믹스더블 대표팀을 이끄는 박길우(59) 감독은 2018년 평창 대회 당시 대표팀의 일원으로 한국 휠체어컬링 사상 첫 메달(은메달)을 목에 걸었던 주인공이다.

백혜진-이용석 조는 한국시간으로 11일 오후 10시35분 ‘세계 최강’으로 통하는 중국(세계 6위)과 금메달을 놓고 맞붙는다. 중국은 믹스더블 랭킹은 한국보다 낮지만, 휠체어컬링 종목 전체에서 세계 최강국으로 꼽힌다. 한국은 이번 대회 예선에서 중국에 6-10으로 패한 바 있다.

백혜진은 “예선에서 패했던 것이 약이 됐다. 예선전에서 패한 뒤 전략을 짜면서 중국을 어떻게 상대해야 하는지에 대해 분석이 됐다”며 “전력 분석이 된 중국을 결승에서 다시 만나 다행이라고 생각한다”고 자신감을 드러냈다. 이용석은 “내가 잘한 뒤에 누나가 보너스 점수를 따는 것이기 때문에 중국전에선 내 역할이 가장 중요할 것 같다”고 각오를 다졌다.

