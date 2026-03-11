김광규 "이서진보다 먼저 결혼" 윤유선 "눈이 높다"

배우 김광규가 배우 이서진보다 먼저 결혼할 수 있다고 했다.

김광규는 10일 방송한 SBS TV 예능프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에 나와 결혼에 관해 얘기했다.

김구라는 김광규에게 "이서진씨와 김광규씨 모두 싱글인데 느낌은 많이 다르다"며 "이서진씨보다 결혼을 빨리 할 거라고 호언장담했다고 들었다"고 했다.

김광규는 "이서진씨는 비혼주의자다. 결혼에 전혀 관심이 없다"고 말했다.

이어 "그리고 내가 이서진씨보다 요리를 잘 한다. 요리를 하는데 오래 걸리기는 하지만 맛이 좋다"고 했다.

이 얘기를 들은 배우 윤유선은 김광규에게 "예전에 (이성을) 추천했는데 왜 싫다고 했나. '뜨거운 싱어즈' 같이 할 때"라고 말했다.

그러자 김광규는 당황하며 "그만하라"고 해 웃음을 자아냈다.

이현이는 "은근히 까다로운 것 같다"고 했고, 서장훈과 윤유선 역시 "눈이 높다"고 말했다.

김광규는 이서진과 함께 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'에 출연했다.

