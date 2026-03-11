소유, 냉동 난자 계획했는데…"아이 생각 없어져"

가수 소유가 결혼, 출산에 대한 생각을 솔직하게 털어놨다.

소유는 10일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에 업로드된 '형들 참견 시작했다가… 소유한테 역공당함 | 알딸참 EP.8'이라는 제목의 영상에서 요즘 근황에 대해 "재미없는 삶"이라며 이렇게 밝혔다.

호스트인 코미디언 허경환은 "결혼을 조금 포기하려고 한다면 아니다"라며 "너무 예쁘다. 내가 35살 때가 제일 행복했다. 여자 나이는 중요하지 않다"고 응원했다.

소유는 "결혼을 안 하겠다는 건 아니다"라고 했다. "원래 인생 목표가 한국 비욘세가 아니라 현모양처였다. 어릴 때부터 행복한 가정을 꾸리는 게 꿈이었다"고 고백했다.

"서른 살 때 몸을 건강하게 만들어서 난자를 얼리려고 계획했다"는 것이다.

하지만 "알고 보니 한 번으로 끝나는 게 아니라 배에 주사를 매일 맞아야 하더라. 그런데 제가 니들 공포증이 심해서 결국 포기했다"고 전했다.

또한 코로나 시기를 겪으면서 이런 세상에서 아이를 낳고 싶다는 생각이 들지 않았다고 고백했다.

소유는 "아이를 낳을 게 아니라면 굳이 결혼할 필요가 있을까 싶었다. 그래서 결혼에 대한 생각도 자연스럽게 줄어들었다"고 부연했다.

<뉴시스>

