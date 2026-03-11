삼성전자, 2025년 R&D 투자 37조 ‘역대 최대’

지난해 전 세계 경기 불확실성 심화에도 삼성전자가 역대 최대 규모의 연구개발(R&D) 투자를 단행했다. 삼성전자 직원의 평균 급여는 1억5000만원을 넘어섰다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥에 걸린 깃발이 바람에 휘날리고 있다. 뉴시스

삼성전자가 10일 공시한 2025년도 사업보고서에 따르면 지난해 연구개발비는 37조7548억원으로 전년(35조215억원) 대비 7.8% 증가했다. 단순 계산하면 하루 평균 약 1000억원 이상을 기술 개발에 쏟은 셈이다. 올해 본격화하는 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 시장에 대응하기 위해 지난해부터 대규모 연구개발 비용을 투입한 것으로 풀이된다. 그 결과, 삼성전자는 지난달 세계 최초로 HBM4 양산 출하에 성공하는 등 인공지능(AI) 시장 확대에 따른 고대역폭메모리(HBM)와 고용량 DDR5 등 차세대 반도체 수요에 대응하고 있다. 삼성전자 임직원은 지난해 말 기준 12만8881명으로 전년 대비 599명 줄었다. 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 인력이 7만8064명, 모바일·TV·생활가전을 담당하는 디바이스경험(DX) 인력이 5만817명이었다.



삼성전자 직원의 평균 연봉은 전년보다 2800만원(21.5%) 증가한 1억5800만원에 달했다. 인공지능(AI) 열풍에 따른 반도체 업황 회복과 실적 개선에 따라 성과급이 크게 증가한 영향으로 보인다.



삼성전자 임원의 평균 연봉은 7억4400만원으로 전년(6억7100만원)대비 7300만원 늘었다. 삼성전자 ‘투톱’인 전영현 DS 부문장(부회장)은 급여 17억1100만원과 상여 35억7800만원 등 총 56억600만원을, 노태문 DX부문장(사장)은 급여 15억9700만원과 상여 43억6600만원 등 61억2500만원을 받았다. 이재용 삼성전자 회장은 2017년부터 삼성전자에서 급여를 받지 않고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지