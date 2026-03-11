'16kg 감량' 한혜연, 44kg 유지 비결 공개 "혈당 관리"

유튜브 '슈스스TV' 화면 캡처

스타일리스트 겸 방송인 한혜연이 다이어트 유지 비결을 공개했다.

4일 유튜브 '슈스스TV'에는 '슈스스의 봄옷 태 살려주는 급찐급빠 관리 노하우, 살 빠지는 체질 만들기'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 영상에서 한혜연은 "갑자기 먹어서 쪘다가 (촬영 때문에) 급하게 빼야 하는 순간들이 꽤 있다"며 "건강하게, 오래 지속되는 다이어트를 꾸준하게 하는 것이 중요하다"고 운을 뗐다.

특히 한혜연은 체중 관리의 시작은 '혈당 관리'라며 "우리가 생각하는 당은 사탕이랑 초콜릿 같은 건데, 알고 보면 과일도 당이고 쌀밥 등의 탄수화물도 다 당"이라며 "이걸 평생 안 먹을 수 없으니 잘 관리를 해야 한다"고 조언했다.

그러면서 "과일을 아예 안 먹는 게 아니라 밥 먹기 전에 과일을 먹어야 한다"며 습관의 중요성을 강조했다. 반찬 역시 채소를 꼭 곁들이고 단백질을 챙겨 먹어야 한다고 전했다. 한혜연은 "고기 먹을 때 절인 아스파라거스를 같이 구워서 잘라 먹는 것처럼 건강한 습관을 들이는 게 중요하다"고 설명했다.

이어 혈당 관리에 도움을 주는 보조제와 혈액 순환을 촉진하는 미용기기인 '심부발열기'도 추천했다.

또 "수면이 부족하면 렙틴이 줄어서 배고픔 호르몬이 증가한다"며 "충분한 수면을 위해 오후 3시 이후에는 카페인 섭취를 하지 않는 게 좋다"고도 덧붙였다.

한편 한혜연은 올해 초 14㎏ 감량하면서 40㎏ 대의 몸무게를 유지 중인 것으로 알려졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지