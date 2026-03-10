모텔 연쇄살인범 김소영 구속기소…"'사회 단절' 이상동기 범죄"

'강북 모텔 연쇄살인 사건' 피의자 김소영(20·구속)이 10일 재판에 넘겨졌다.



서울북부지검 형사2부(김가람 부장검사)는 이날 살인·특수상해·마약류관리법 위반 혐의로 김소영을 구속기소 했다.

'강북 모텔 연쇄살인' 피의자 김소영. 연합뉴스

김소영은 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의를 받는다.



이 중 2명은 숨졌고 1명은 독성뇌병증을 겪었으나 치료를 받고 회복했다.



검찰 조사 결과 김소영의 범행은 사전에 준비한 계획범죄로 드러났다.



김소영은 외상후스트레스장애(PTSD)를 가장해 허위로 처방받은 수면제를 숙취해소제에 타는 등 약물을 미리 준비하고 피해 남성들에게 건네 마시게 한 것으로 조사됐다.



검찰은 김소영이 가정불화로 정서적 사회화가 온전히 이뤄지지 못한 상태에서 소비 욕구와 경제적 만족을 위해 남성을 이용하고 이후 갈등 상황을 회피하거나 남성을 제압하기 위해 약물을 사용해 남성들을 살해했다고 파악했다.



앞서 경찰에서 진행한 사이코패스 진단평가에서는 40점 만점에 25점을 받아 사이코패스로 분류됐다.



검찰 관계자는 "불특정 다수를 대상으로 한 이상 동기 강력범죄에 엄정하게 대처할 방침"이라고 말했다.

<연합>

