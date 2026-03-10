동명부대 31㎞ 밖도 피격… 1급 방호태세 [美·이란 전쟁]

이란 전쟁 발발 후 해외파병부대 인근에서도 피격이 발생했다. 각 부대가 안전 확보를 최우선에 두고 방호태세를 유지하고 있다.

동명부대 장병들이 레바논군과 함께 동명부대 주둔지에서 리타니강 검문소까지 이동하는 연합 기동정찰을 실시하고 있다. 합동참모본부 제공

10일 국회 국방위원회 소속 더불어민주당 황희 의원이 국방부에서 받은 해외파병부대별 최단 거리 피격 현황 자료에 따르면 미국과 이스라엘의 이란 공습이 있었던 지난달 28일 레바논 동명부대 동북방 31㎞ 지점에서 피격이 발생했다. 동명부대는 부대방호태세 1급을 유지하며 유엔 평화유지군(UNIFIL)과 연계한 필수작전 위주로 수행하고 있다.



지난 1일에는 아랍에미리트(UAE) 아크부대 서남방 68㎞ 지점인 알다프라 공항 일대에서 피격이 발생했다. 아크부대는 교육훈련을 취소하고 영내 대기 중이다. 아덴만에서 활동하는 청해부대는 피격된 적은 없지만 부대방호태세 2급을 유지하며 경계를 강화한 상황이다.

청해부대는 현지 정세를 주시하며 호르무즈해협의 우리 선박 지원에 투입될 수 있도록 준비하고 있다. 이를 위해 19개 해운사와 호르무즈해협 및 아라비아·페르시아만 해역에서 선박 위치와 통항 정보를 공유하고 있다고 한다. 남수단 한빛부대는 부대방호태세 3급을 유지하며 유엔 남수단 임무단(UNMISS)과 연계한 필수작전을 수행 중이다.

