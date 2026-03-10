김연경, IOC ‘GEDI 챔피언스 어워즈’ 영예

[춘천=뉴시스] 권창회 기자 = 25일 강원 춘천시 호반체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 올스타전에서 김연경이 감사패를 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 2026.01.25. kch0523@newsis.com

‘배구 여제’ 김연경(사진)이 국제올림픽위원회(IOC)가 수여하는 ‘성평등, 다양성, 포용성(GEDI·Gender Equality, Diversity and Inclusion) 챔피언스 어워즈’ 아시아 지역상 수상자로 선정됐다고 대한체육회가 10일 밝혔다. 이 상은 스포츠를 통해 성평등·다양성·포용성 가치 확산에 기여한 개인이나 단체에게 수여된다.

김연경은 2012 런던, 2016 리우데자네이루, 2020 도쿄 올림픽 등 세 차례 올림픽에 출전해 런던과 도쿄 대회에서 한국을 4강으로 이끌었다.

그는 선수 은퇴 후 KYK재단을 설립해 청소년 선수 지원과 스포츠 참여 확대를 위한 활동을 진행하고 있다. 또한 방송 프로그램 ‘루키 코치 김연경’을 통해 은퇴하거나 팀을 떠난 여성 선수들이 지도자와 스포츠 분야로의 진출을 지원하는 등 여성 선수들의 경력 지속과 리더십 확대를 위한 활동에도 적극적으로 참여하고 있다. 이와 함께 국제배구연맹(FIVB) 홍보대사 등 다양한 국제 스포츠 활동에도 나서고 있다.

