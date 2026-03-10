尹, 이태원특조위 구치소 면담 거부

10·29 이태원 참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회(특조위)가 청문회 참석 요청을 위해 윤석열 전 대통령이 수감된 서울구치소를 찾았지만 만남이 불발됐다. 법원은 특조위 요청에 따라 13일 진행 예정이던 재판 일정을 조정했다.

10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회 위은진 청문회 준비단장이 10일 오후 서울 중구 저동 10·29이태원참사 특별조사위원회 대강당에서 열린 10·29이태원참사 진상규명 청문회 관련 기자회견에서 청문회 일정 및 쟁점에 대해 설명하고 있다. 오는 12일과 13일 이틀간 진행되는 청문회는 참사 발생 이전의 예방·대비 단계와 참사 이후 대응·수습 과정 전반의 문제를 중심으로 총 9개 세션에 걸쳐 진행된다. 뉴스1

위은진 특조위 청문회 준비단장은 이날 오전 구치소 앞에서 취재진과 만나 “윤 전 대통령이 접견 자체를 거부해 만나지 못했다”며 “접견 중이던 변호인을 통해 ‘재판 준비로 청문회 출석이 어렵다’는 입장을 밝혔다”고 전했다. 특조위는 대신 구치소장을 만나 ‘윤 전 대통령이 12∼13일 열리는 청문회 중 13일 오전 일정에 꼭 참석하게 해달라’고 요청했다고 덧붙였다. 특조위는 윤 전 대통령이 참사 당시 국정 최고 책임자로서 상황 인지 시점과 이후 조치 등을 확인하기 위한 필수 증인인 만큼, 청문회에서 반드시 진술 청취가 필요하다는 입장이다.



특조위는 앞서 윤 전 대통령의 ‘평양 무인기 의혹’을 심리하는 서울중앙지법 형사36부(재판장 이정엽)에 공판 기일을 조정해달라고 요청했으며, 재판부는 13일 재판에 윤 전 대통령의 불출석을 허가했다. 윤 전 대통령의 공직선거법 위반 혐의 사건을 맡은 형사21부(재판장 조순표) 역시 13일 예정했던 공판을 23일로 변경했다.



특조위는 윤 전 대통령과 이상민 전 행정안전부 장관 등을 비롯해 77명을 12∼13일 진행되는 청문회 증인·참고인으로 채택했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지