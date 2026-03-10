국고보조금 부정수급 적발 시 총액 8배 제재부과금

소액인 경우 500만원 정액 포상
앞으로 국고보조금 부정수급이 적발되면 부정수급 총액의 최대 8배를 제재부과금으로 내야 한다. 부정수급을 신고하는 경우 제재부과금을 통해 환수된 모든 금액의 30%가 포상금으로 지급되고, 1000만원 이상의 부정수급은 기획예산처 산하 위원회가 직접 심의한다.
정부는 10일 김민석 국무총리 주재로 열린 ‘국고보조금 부정수급 근절을 위한 관계장관회의’에서 이 같은 내용의 보조금 부정수급 근절 대책을 발표했다. 이재명 대통령이 지난달 26일 보조금 부정수급에 대한 대책 마련을 지시한 데 따른 것으로 기획처와 재정경제부 등 40개 부처가 참석했다.
정부는 부정수급을 제보할 수 있는 기능을 보조금통합포털 내에 신설하고, 기존의 한국재정정보원 콜센터를 부정수급 상시 신고센터로 개편하는 등 신고체계를 강화한다. 부정수급을 신고하는 경우 기존에는 반환명령 금액의 30%를 포상금으로 지급했는데, 앞으로는 국고로 환수된 모든 금액의 30%를 지급한다. 소액인 경우 500만원을 정액 지급한다는 방침이다.
적발 시 내야 하는 환수 금액은 부정수급 총액의 최대 8배로 대폭 올린다. 가령 부정수금액이 1000만원인 경우 제재부과금이 8000만원으로 총 9000만원이 환수되는 것이다. 신고자의 경우 기존에 부정수금액의 30%인 300만원을 받았으나, 앞으로는 9000만원의 30%인 2700만원을 받을 수 있다.
기존에는 부정수급 제재 수준을 소관 부처가 결정했지만, 앞으로는 1000만원 이상의 부정수급 건에 대해 기획처 부정수급심의위원회 산하에 소위원회를 신설해 심의·의결한다. 정부는 올해 민간보조사업 중 6500건에 대한 일제점검에도 나선다. 아울러 현재 별도로 운영 중인 지방정부 보조금과 민간보조금을 통합하는 e나라도움 서비스를 내놓을 예정이다.
