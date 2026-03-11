[경제 단신] 기아 ‘더 뉴 니로’ 출시… 연비 동급 최고 외

기아 ‘더 뉴 니로’ 출시… 연비 동급 최고

기아가 상품성을 대폭 강화한 대표 친환경 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘더 뉴 니로’(사진)를 출시했다고 10일 밝혔다. 더 뉴 니로는 2022년 2세대 출시 이후 4년 만에 선보이는 상품성 개선 모델이다. 동급 최고 수준의 복합 연비 20.2㎞/ℓ를 확보하면서 디자인 완성도를 높이고 최신 안전·편의 사양을 대거 적용해 상품 경쟁력을 강화한 것이 특징이다. 또 무선 소프트웨어 업데이트(OTA), 워크 어웨이 락, 스테이 모드, 디지털 키 2 등을 통해 확장된 모빌리티 경험을 제공하고 10 에어백, 스티어링 휠 그립 감지, 고도화된 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 탑재로 동급 최고 수준의 안전성을 확보했다. 판매 가격은 세제 혜택 반영 시 2885만원부터 시작한다.

롯데마트 印尼 마타람점 매출 급증

롯데마트는 인도네시아 마타람점(사진)이 지난달 5일 도매와 소매의 강점을 결합한 ‘하이브리드 매장’으로 재단장한 후 전년 대비 매출은 60%, 고객 수는 4배 늘었다고 10일 밝혔다. 1만2000여개 섬으로 이뤄진 인도네시아는 물류 인프라 제약으로 소규모 소매상 중심의 도매 유통 구조가 자리 잡고 있다. 지난해 8월 선보인 1호 하이브리드 매장 발리점도 지난 2월까지 누적 매출과 고객 수가 각각 43%, 241% 증가했다. 롯데마트는 현지 소비자들의 장보기 수요와 K푸드 열풍에 맞춰, 하이브리드 매장 확대를 통한 현지 시장 공략을 가속화할 방침이다.

삼성SDS, 국가 AI센터 우선협상자

과학기술정보통신부는 10일 국가AI(인공지능)컴퓨팅센터 구축사업 우선협상대상자로 삼성SDS컨소시엄이 선정됐다고 밝혔다. 삼성SDS컨소시엄은 지난해 국가AI컴퓨팅센터 구축을 맡는 민관 합작 특수목적법인(SPC) 추진 공모에 단독 입찰했다. 삼성SDS를 주관기관으로 한 컨소시엄에는 네이버클라우드, 삼성물산, 카카오, 삼성전자, 클러쉬, KT, 전라남도, 서남해안기업도시개발이 참여하고 있다. 삼성SDS컨소시엄은 전남 해남 솔라시도 데이터센터 파크를 사업 입지로 제안했다.

